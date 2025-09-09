“นิพิฎฐ์” อดีต ส.ส.พัทลุง อโหสิกรรมให้ “ทักษิณ” หลังศาลตัดสินจำคุกวันนี้

พัทลุง - นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กอโหสิกรรมให้ “ทักษิณ ชินวัตร” หลังศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา 1 ปี เผยเราเห็นต่างกันในทางการเมืองแต่ มิได้โกรธเกลียดท่านเป็นการส่วนตัว
วันนี้ (9 ก.ย.) กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (อม.) มีคำสั่งบังคับโทษจำคุก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 1 ปี นั้น ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์และพูดคุยกับ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง ซึ่งได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว
นายนิพิฎฐ์ กล่าวว่า โดยคำวินิจฉัยของศาล ศาลท่านมองว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยถึงขั้นวิกฤต และก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ป่วย และคุณทักษิณรู้ว่า แพทย์ควรรักษาอย่างไร สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคุณทักษิณไม่สามารถอ้างว่าการกระทำของแพทย์ไม่ได้เกิดจากตัวเอง อันนี้ถือว่าคุณทักษิณรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่ตัวเองไม่ได้ป่วยแต่ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ คุณทักษิณก็ผิดตามมาตรา 157 ด้วย แต่เป็นเพียงผู้สนับสนุน โทษจึงลดลงกว่าโทษของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทั้งนี้ตนได้อโหสิกรรมให้ นายทักษิณ ไปแล้ว แม้ว่าตอนต่อสู้กันมาผมโดนแจ้งความและโดนฟ้องถึง 13 คดี แต่ถือว่าเราเห็นต่างกันในทางการเมือง ใครยังจะโกรธคุณทักษิณอยู่ก็โกรธไป แต่ไม่น่าจะมีสิทธิอะไรมาต่อว่าผม เพราะตอนสู้ผมก็สู้จริงไม่น้อยกว่าใคร มิได้โกรธเกลียดท่านเป็นการส่วนตัว
ในส่วนเรื่องของกัลยาณมิตรที่บอกว่าท่านขาดไปนั้น ในมุมมองของตนไม่ได้กล่าวถึงตัวบุคคล แต่ที่ผ่านมาในบริวารของคุณทักษิณ ไม่มีใครสามารถทัดทาน หรือคัดค้านนโยบายของคุณทักษิณได้เลย บางเรื่องที่ไม่ชอบมาพากล และบางเรื่องในการสุ่มเสี่ยงสิ่งผิดกฎหมาย อย่างเช่น สงครามปราบปรามยาเสพติด ที่มีผู้เสียชีวิตไป 5-6 พันคน มันไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ก็ไม่มีใครคัดค้านท่าน ท่านก็เดินไปอย่างนั้นมาตลอด นั่นก็ถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งของคุณทักษิณ
“หลังจากนี้ผมมองว่าพรรคเพื่อไทยก็รำส่ำระสาย คะแนนนิยมก็ลดลงไปเยอะ อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อคุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยอมเข้าคุกแล้วคะแนนจะเพิ่มขึ้น แต่หลังจากนี้หากโดนอีก 1 ข้อหา คะแนนก็จะหายไปเอง” นายนิพิฎฐ์ กล่าว
ขณะเดียวกันในส่วนของอนาคตรัฐบาล ที่มี รมว. คนนอกหลายตำแหน่ง นายนิพิฎฐ์ กล่าวว่า ตนมองว่าเขาก็เลือกคนมีความรู้มีความสารถที่เข้ามาเฉพาะ แต่ว่าถ้าจะให้ความเห็นนิดหน่อย ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะอยู่ 4 เดือน ไม่จำเป็นต้องตั้ง ครม. ถึงขนาดนี้หรอก ยุ่งยากเปล่า ๆ และเสียงบประมาณเปล่า ๆ อันนี้ตั้งกันเต็มอัตราศึกเหมือนจะอยู่ยาว ถ้าอยู่ 4 เดือนไม่ต้องตั้งเยอะ และการตอบแทนกันทางการเมือง เป็นเรื่องของความอ่อนแอของระบบพรรคการเมือง ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้