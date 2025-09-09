กรมเจ้าท่า เตรียมชงงบปี 70 ผุด “มารีน่าชุมชน” ฝั่งอันดามัน ดันเป็นฮับท่องเที่ยวทางทะเล เวที กรอ.หนุนสร้างที่ ระนอง กระบี่ ภูเก็ต ก่อน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – กรมเจ้าท่า เผยผลการศึกษาความเหมาะสมสร้างท่าเรือชุมชนในฝั่งทะเลอันดามันใกล้เสร็จทั้ง 6 จังหวัดแล้ว เตรียมเสนองบปี 70 ก่อสร้างเฟสแรก 2-3 ท่าก่อน เวที กรอ.อันดามัน เสนอสร้างที่ระนอง ภูเก็ต และกระบี่ ก่อน จากความเหมาะสมและความพร้อมของพื้นที่
วันนี้ (9 ก.ย.68) จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 6/2568 โดยมี นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งจังหวัดอันดามัน นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หน่วยราชการ ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสหกรรม ฯลฯ กลุ่มจังหวัดอันดามัน เข้าร่วม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน เช่น ความคืบหน้าโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ความก้าวหน้าความพร้อมของพื้นที่ในการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล นายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ตัวแทนกรมเจ้าท่า ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ ว่า
ตามที่ กรมเจ้าท่า ได้ทำการศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ นั้น ขณะนี้การศึกษามีความคืบหน้าไปมากแล้ว ใกล้จะแล้วเสร็จ โดยจะมีการก่อสร้างท่าเรือชุมชนในฝั่งอันดามัน ทั้ง 6 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง ในเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลและผลักดันให้อันดามันเป็นศูนย์กลางมารีน่าฮับต่อไป ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ที่บริเวณบ้านหนองหงษ์ ซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือศุลากร อ.เมือง จ.ระนอง เป็นท่าเรือรองรับได้ 18 ลำ พร้อมอาคารผู้โดยสารและที่จอดรถ จังหวัดพังงา ที่บ้านน้ำเค็ม รองรับได้ 34 ลำ จังหวัดกระบี่ ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ต.คลองม่วง จ.กระบี่ รองรับเรือ 34 ลำ จังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรือยามู รองรับเรือได้ 34 ลำ จังหวัดตรัง ท่าเรือกันตัง ออกแบบให้สามารถรองรับเรือเร็ว เรือยอช์ต เรือใบ 18 ลำ และจังหวัดสตูล ที่ท่าเรือปากบารา รองรับเรือได้ 18 ลำ พร้อมทั้งมีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ที่จอดรถ ให้มีความสวยงามในทุกๆท่าเรือ
โดยทางกรมเจ้าท่าวางแผนที่จะของบประมาณดำเนินการก่อสร้างในปี 2570 เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการได้ปีละ 1-2 ท่าเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ทั้ง 6 ท่าเรือ จากข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ จึงอยากให้ทางที่ประชุมกรอ.ได้พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอของบมาก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ทางภาคเอกชนได้เสนอถึงความพร้อมและความจำเป็นของแต่ละจังหวัดในการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าว โดยให้ยึดถือผลการศึกษาของทางกรมเจ้าท่าเป็นสำคัญ จึงได้ข้อสรุปว่า ในเฟสแรกที่จะของบประมาณมาก่อสร้างในปี 2570 นั้น มี 3 ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือบ้านนางหงษ์ จ.ระนอง ท่าเรือยามู จ.ภูเก็ต และท่าเรือบ้านน้ำเมา จ.กระบี่ ส่วนเฟสที่ 2 นั้น จะเป็นท่าเรือบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง และท่าเรือปากบารา จ.สตูล
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีมายังภูเก็ต กระบี่ และพังงา,โครงการก่อสร้างปรับปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต โครงการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 (ช่วงสนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง),โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-กะทู้ และโครงการพิเศษกะทู้-ป่าตอง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในขั้นตอนการจ่ายชดเชยค่าเวนคืนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายสิ้นปีนี้ และจะเริ่มก่อสร้างภายในต้นปี 2569 และแล้วเสร็จปี 72 พร้อมเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2573 พร้อมกับโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-กะทู้ (ทางคู่ขนนานกับถนน 402 ถนนเส้นหลักของภูเก็ต) ที่อยู่ในขั้นการออกแบบรายละเอียดและตามกำหนดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2573 เหมือนกัน เพราะเป็นโครงการที่เชื่อมต่อกัน รวมไปถึงความก้าวหน้าโครงการยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว การดำเนินโครงการ Thailand Biennale Phuket 2025 เป็นต้น
โดยการประชุม กรอ.ครั้งต่อไป จังหวัดสตูล จะเป็นเจ้าภาพการประชุม ในเดือน พ.ย.2568 นี้ เพื่อติดตามคืบหน้าโครงการต่างๆ ต่อจากการประชุมในครั้งนี้และโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน