กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยงเกาะลิบง จ.ตรัง ออกสำรวจช่วยเหลือเต่าทะเลเกยตื้น 3 ตัว

ตรัง - กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยงเกาะลิบง จ.ตรัง ออกสำรวจพื้นที่เกาะลิบง พบเต่าทะเล 3 ตัวเกยตื้น จึงได้ช่วยเหลือกลับลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับเจอร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูน
วันนี้ (9 ก.ย.) กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยงเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง นำโดย นางสาวทิพย์อุสา จันทกุล ได้ร่วมกันออกทำการสำรวจบริเวณพื้นที่เกาะลิบง แหล่งอนุรักษ์ทางทะเลชื่อดังของจังหวัดตรัง และได้บังเอิญเจอเต่าทะเลขนาดใหญ่กำลังเกยตื้นพร้อมกันถึง 3 ตัว ดังนั้น กลุ่มอาสาสมัครฯ จึงรีบช่วยกันนำน้องเต่ากลับลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยทุกตัว พร้อมกับเจอร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูน อันเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นฟูธรรมชาติ
สำหรับเกาะลิบง เคยเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญของจังหวัดตรัง แต่ได้เกิดปัญหาเสื่อมโทรมลงในช่วงหลายปีก่อน และเกาะแห่งนี้ก็เคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งพะยูน สัตว์อนุรักษ์คู่จังหวัดตรัง ที่มีจำนวนฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่จากปัญหาหญ้าทะเลที่มีปริมาณลดลงในช่วงก่อนนี้ ทำให้พะยูนต้องย้ายถิ่นไปอาศัยอยู่ยังจังหวัดอื่นเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งล่าสุดเมื่อสถานการณ์หญ้าทะเลกลับมาดีขึ้น ก็ทำให้พะยูนเริ่มอพยพกลับคืนสู่ถิ่นแล้ว