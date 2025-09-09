ยังไม่จบปมตั้งเจ้าอาวาสวัดนาแล จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านฮือไม่พอใจคณะสงฆ์ไม่ทำตามคำสั่งเสีย

นครศรีธรรมราช - วัดนาแลยังวุ่นไม่จบ กรรมการชิงตัดจบปมแต่งตั้งเจ้าอาวาส ชาวบ้านเดือดซ้ำ พระผลักสีกากระเด็น หวิดบานปลาย กรรมการพระร้องขอตำรวจช่วยรีบกลับวัด
เหตุการณ์ระหว่างชาวบ้าน ทายกทายิกาและโยมอุปัฏฐากรอบวัดสโมสรสันนิบาต หรือวัดนาแล ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รวมตัวร่วมกันคัดค้านการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสจากคณะสงฆ์ปกครอง ที่ชาวบ้านไม่ยอมรับและไม่มีความศรัทธาจากพฤติกรรมบางอย่าง
ขณะที่ชาวบ้านยืนยันความต้องการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระครูอินทวัชรคุณ หรือหลวงพ่อเพชร ซึ่งได้มรณภาพไปเมื่อต้นปี 2568 ในการสรรหาเจ้าอาวาสจากพระสงฆ์ในวัดตามการสั่งเสียของหลวงพ่อเพชร หลังจากนั้นได้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยต่างเห็นว่าเกินความสามารถคณะสงฆ์ในระดับตำบลและอำเภอในการจัดการปัญหาไปแล้ว
ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่าย วานนี้ (8 ก.ย.) คณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีวัดสโมสรสันนิบาต นำโดยรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝ่ายมหานิกาย) จำนวน 3 รูปในฐานะประธาน และรองประธานคณะกรรมการ และมีคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาประชุมผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแกนนำชาวบ้าน ปรากฎว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด คณะกรรมการได้กล่าวยืนยันการแต่งตั้งรักษาการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่นายอรุณ สุขสวัสดิ์ อดีตกำนันตำบลเสาเภา ยืนยันว่า แม้คณะกรรมการและฝ่ายสงฆ์จะยืนยันว่าเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย แต่อยากให้ฟังประโยคหนึ่งที่พระชอบพูดเสมอคือ วัดอยู่ได้ด้วยชาวบ้าน แต่เมื่อชาวบ้านต้องการพระสงฆ์ที่ชาวบ้านมีความศรัทธา เหตุใดจึงเป็นเรื่องเฉพาะพระที่จะส่งใครมาก็ได้ หรือที่ชาวบ้านไม่ศรัทธาไม่ต้องการ
ต่อมามีการเสนอให้มีการเปลี่ยนรักษาการเจ้าอาวาสที่อยู่ในวัด ปรากฏว่า ได้มีการเสนอชื่อพระรูปหนึ่งที่อยู่ในวัดแทนรักษาการรูปเดิมที่ถูกแต่งตั้งมาจากวัดอื่น ซึ่งมีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วเพื่อให้เป็นไปตามการสั่งเสีย แต่พบว่ามีการกดดันให้มีการถอนตัวในที่ประชุม ยิ่งทำให้ชาวบ้านแสดงความไม่พอใจฝ่ายคณะสงฆ์ปกครอง รวมทั้งคณะสงฆ์กรรมการ
หลังจากนั้น ไม่นานคณะกรรมการที่มาเรียกประชุมได้ตัดบท ปิดการประชุม ทำให้ชาวบ้านที่มารับฟังต่างไม่พอใจ ฮือเข้ามาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาและเรียกร้องให้มีการตรวจหาสารเสพติดกับพระที่ไม่มีความศรัทธาที่ชาวบ้านมีข้อมูลเรื่องการเสพยาเสพติด แต่ไม่ได้มีการดำเนินการใด
และขณะนั้นเองปรากฏว่ามีพระสงฆ์ในระดับปกครองรูปหนึ่งเดินลงมาจากศาลาที่ประชุม มีชาวบ้านเป็นสีกายืนเสียงร้องอยู่เชิงบันได้ได้ถูกพระรูปดังกล่าวผลักหน้าอกจนเซ หลังจากนั้นได้มีชายฉกรรจ์ออกมาขวางขณะที่พระรูปดังกล่าวได้รีบขึ้นรถยนต์ที่มารอรับ สร้างความไม่พอใจและเกือบปะทะกับชาวบ้านที่มาร่วมแสดงออก กระทั่งพระคณะกรรมการอีกหลายรูปที่เหลือได้รีบให้ตำรวจขอกำลังมาดูแล ให้รีบเดินทางขึ้นรถยนต์เดินทางกลับวัด