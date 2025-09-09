สนธิกำลังบุกทลายร้านผลิตและขายน้ำใบกระท่อมเปิดขายกลางชุมชนเย้ยกฎหมายที่สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสนธิกำลังบุกทลายร้านผลิตและขายน้ำใบกระท่อมผสมยาแก้ไอครบสูตร ในพื้นที่ ม.3 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เปิดขายกลางชุมชนเย้ยกฎหมายไม่แคร์สังคม รวบผู้ต้องหาได้คาร้าน 1 ราย
วันนี้ (9 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 อ.สะเดา จ.สงขลา ร่วมกับตำรวจ สภ.สะเดา และฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา นำโดย พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผกก.สภ.สะเดา, ว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 เข้าตรวจค้นและจับกุมโรงต้มน้ำใบกระท่อมพร้อมจำหน่าย ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา หลังจากที่ได้รับรายงานว่าที่บ้านหลังนี้มีการลักลอบต้มน้ำใบกระท่อมและผสมกับยาแก้ไอจำหน่ายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ และเปิดขายกันในชุมชนโดยไม่กลัวกฎหมาย
จากการตรวจค้นสามารถจับกุม นายรัฐพล หรือวุด ทองคำ อายุ 39 ปี ได้คาร้าน ภายในบ้านพบน้ำกระท่อมทั้งที่ต้มเสร็จแล้วใส่หม้อแช่น้ำแข็งอยู่ในกะละมัง และที่บรรจุใส่ขวดพร้อมขายใส่ไว้ในถังน้ำแข็ง พร้อมอุปกรณ์การต้มน้ำใบกระท่อม ยึดน้ำกระท่อมได้ 107 ลิตร ขนาด 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 65 ขวด, ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 208 ขวด, ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 282 ขวด, เงินสด 700 บาท และยาแก้ไอ 39 ขวด อีกทั้งภายในห้องนอนยังพบอาวุธปืน 9 มม. อีก 1 กระบอก แมกกาซีน 1 อัน กระสุน 9 มม. 3 0นัด และซอกพก
สอบถาม นายรัฐพล ให้การว่า เปิดขายมา 3-4 เดือนแล้ว ขวดขนาด 600 มิลลิลิตร แบบผสมยาแก้ไอ ราค 40 บาท, ขนาด 1,000 มิลลิลิตรแบบไม่ผสมยาแก้ไอขาย ราคา 40 บาท แบบผสมยาแก้ไอขายในราคา 70 บาท และ ขวดขนาด 1,500 มิลลิลิตร แบบไม่ผสมยาแก้ไอ ราคา 70 บาท, และแบบผสมยาแก้ไอ ราคา 100 บาท ยาแก้ไอ ขนาด 60 มิลลิลิตร ขวดละ 80 บาท พร้อมโปรโมชันคูปองสะสมครบ 8 ใบ แลกน้ำกระท่อมฟรี 1 ขวด มีบริการจ่ายผ่านคิวอาร์โคด ชื่อบังวุฒิ ปริก ส่วนอาวุธปืนที่พบอ้างว่าเพื่อนนำมาจำนำไว้ในราคา 30,000 บาท เป็นปืนไม่มีทะเบียน
เบื้องต้นถูกแจ้งจ้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, จำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้ามผลิตหรือจำหน่าย พืชหรือส่วนผสมของพืช ที่เป็นอาหารลำดับที่ 52 สารสกัดพืชกระท่อม (น้ำต้มพืชกระท่อม), มียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ไว้เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 4, 12, 101