คนร้ายยิงถล่มบ้านอดีตครูเกษียณพรุนรอบ 2 โชคดีไร้เจ็บ

พัทลุง – คนร้ายซุ่มยิงถล่มบ้านอดีตครูเกษียณจนพรุน ในพื้นที่หมู่ 8 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ พบเป็นการลงมือครั้งที่ 2 ในรอบ 2 เดือน โดยรอบแรกจับผู้ต้องหาได้ 2 ราย สารภาพปมปัญหาความขัดแย้งของลูกชาย
วันนี้ (9 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่บ้านพักของครูเกษียณรายหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 8 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงนำกำลังตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทลุง และตำรวจสืบสวนภูธรภาค 9 เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านของ นางสุดใจ อายุ 63 ปี อดีตข้าราชการครู พบว่าบริเวณหน้าบ้าน บานหน้าต่าง และประตู มีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนรวม 15 จุด ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5 มม. ตกในที่เกิดเหตุ จำนวน 15 ปลอก จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุงเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม
จากการสอบถาม นางสุดใจ และลูกชาย ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดใด ๆ บอกว่า ทุกอย่างปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับการยิงบ้านอดีดครู ดังกล่าวเป็นการยิงบ้านเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 2 เดือน โดยครั้งแรกเหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ค.68 และในวันที่ 17 ก.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทลุง จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายชยุต หรือ แก้ว อายุ 30 ปี และนายวุฒิชัย หรือ เอ็ม อายุ 30 ปี จากการสอบสวนในครั้งนั้น นายชยุต สารภาพว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 ยิงใส่บ้านจริง ขณะที่ นายวุฒิชัย เป็นคนขับรถให้ โดยทั้งคู่ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อข่มขู่ลูกชายเจ้าของบ้าน ซึ่งมีปัญหาขัดแย้งในธุรกิจผิดกฎหมาย
และในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามูลเหตุน่าจะยังเป็นเรื่องเดิม โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป