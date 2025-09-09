xs
ทีมนี้ไม่ทน นำธงชาติติดที่จุดชมวิว “ผาหินดำ” ใหม่แล้ว ระบุ ไม่ยอมให้ธงชาติถูกม้วนเก็บเพื่อความสะดวกใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปลี่ยนใหม่แล้ว ธงชาติไทย จุดชมวิว ผาหินดำ จ.ภูเก็ต หลัง “ทีมเยี้ยนฉลอง” ไม่ทน นำขึ้นไปติดแทนธงชาติเดิม ที่เคยถูกม้วนเก็บ พร้อมระบุ ไม่ยอมให้ธงชาติ ถูกม้วนเก็บเพื่อความสะดวกใคร


จากกรณีเกิดเหตุดรามา เมื่อทีมถ่ายวีดีโอ และถ่ายภาพทีมหนึ่ง ขึ้นไปถ่ายภาพบนผาหินดำ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ได้ม้วนธงชาติให้ติดกับเสาที่มีการติดตั้งไว้ เพื่อถ่ายภาพ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ได้มีชายชาวไทยเดินเข้าไปคลี่ธงชาติออกมาให้โบกสะบัดเหมือนเดิม จนกลายเป็นข่าวโดงดัง หลังจากนั้นมีนักท่องเที่ยวคนไทย และชาวต่างชาติจำนวนมากได้ขึ้นไปถ่ายรูปคู่กับธงชาติ และนำไปโพสต์ลงสื่อโซเชียล


ล่าสุด บนจุดบชมวิวผาหินดำ ได้มีการเปลี่ยนธงชาติที่ติดอยู่บริเวณจุดชมวิวใหม่ และมีขนาดใหญ่กว่าเดิม จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มคนที่นำธงชาติไปติดใหม่ คือกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่า “ทีมเยี้ยน” ซึ่งได้นำธงผืนใหม่ขึ้นไปติดตั้งเมืองวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังมีการติดเสร็จได้มีการโพสต์ภาพและข้อความ โดยระบุว่า ธงไทยสะบัดเหนือผาหินดำ ลุงวัย 63 ร่วมทีมเยี้ยนฉลอง ปลุกใจรักชาติกลางวิวภูเก็ต เราขอเปลี่ยนธงชาติไทยที่จุดชมวิว “ผาหินดำ” ให้ใหญ่กว่าเดิม เพื่อให้ทุกสายตาได้เห็นชัดเจนว่า..ความรักชาติไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือการกระทำที่ยืนหยัด


คุณลุงวัย 63 ขอร่วมทีมด้วยใจเต็มร้อย ปักธงชาติด้วยมือของคนไทยที่ไม่ยอมให้สัญลักษณ์ของชาติถูกม้วนเก็บเพื่อความสะดวกใคร ขอบคุณทุกแรงใจที่ร่วมกันสร้างจิตสำนึก ให้ “ธงชาติไทย” สะบัดอยู่เหนือวิว ไม่ใช่ถูกหลบซ่อนไว้หลังกล้อง ที่นี่ประเทศไทย ที่นี่คือผาหินดำ ที่นี่คือจุดยืนของคนรักชาติ

