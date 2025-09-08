ประวัติไม่ธรรมดา คนร้ายยิง ตร.ขณะเข้าจับพ่อค้ายา พบคดีเพียบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดประวัติ คนร้ายยิง ตำรวจ ขณะบุกจับ คนค้ายาเสพติด พบประวัติมีคดีเพียบ เคยติดคุกมาแล้ว
จากกรณีเกิดเหตุ คนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนยาเสพติด ภูธรจังหวัดภูเก็ต ถูกคนร้ายยิงเข้าใส่ ขณะบุกจับกุมผู้ต้องหา จนเป็นเหตุให้ ร.ต.ท.ประจักษ์ทหารไทย รอง สว.สส. ชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ภูเก็ต ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนคนร้ายถูกวิสามัญเสียชีวิตในห้องพัก และจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน 3 ราย
ตรวจสอบภายในห้อง พบอาวุธปืนขนาด 9 มม.จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 12 นัด ปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.ที่ยิงแล้วจำนวน 2 นัดและปืนไทยประดิษฐ์(หักคอไอ้เท่ง)อีก 1 กระบอก ยาบ้า 500 เม็ด เหตุเกิดในพื้นที่ ต. วิชิต วันนี้ (8 ก.ย.68)
สำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุยิงตำรวจและถูกวิสามัญเสียชีวิต ทราบชื่อ คือ นายสมพลอายุ 24 ปี อยู่ที่หมู่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต สภาพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ มีลายสักหลายจุดในร่างกาย จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของนายสมพล พบว่ามีการก่อคดีในพื้นที่ต่างๆ ของ จ.ภูเก็ต หลายคดี เช่น สภ.เมืองภูเก็ต สภ.กะรนและ สภ.วิชิตในคดียาเสพติดและอาวุธปืน และเคยติดคุกมาแล้ว พ้นโทษออกมาได้ประมาณ 1 ปี