โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ ม.ทักษิณ รับการเติบโตธุรกิจสุขภาพ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึกด้านโภชนาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเติบโตของธุรกิจสุขภาพ รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ที่วิทยาเขตพัทลุง
อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายทางสุขภาพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น การเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน มะเร็ง ความดัน หัวใจ) ส่งผลให้ความต้องการนักกำหนดอาหารและนักโภชนาการเฉพาะทางเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งตลาดอาหารสุขภาพ อาหารเสริม และนวัตกรรมอาหารก็เติบโตต่อเนื่อง ทำให้บัณฑิตสายนี้เป็นกำลังสำคัญทั้งในภาครัฐ โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารขึ้นเพื่อตอบโจทย์สังคมและสร้างบัณฑิตคุณภาพ เพื่อยกระดับสุขภาพคนไทย และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากล
“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดกว้างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต ซึ่งจะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2569 จำนวน 60 คน เป้าหมายสำคัญคือการผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการโภชนศาสตร์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน” อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว กล่าว
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือจะเน้นเรื่องโภชนบำบัดและการวางแผนอาหารเฉพาะบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น AI, Bioinformatics และNutrigenomics ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแล้ว นิสิตก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงในโรงพยาบาล ชุมชน ศูนย์โภชนาการ และสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ อีกด้วย
“เส้นทางอาชีพของหลักสูตรนี้มีความหลากหลาย บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ เช่น นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (Dietitian) นักโภชนาการคลินิก (Clinical Nutritionist) นักวิจัยด้านโภชนศาสตร์และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ นักวิชาการในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม และบริการสุขภาพ หลักสูตรนี้ไม่เพียงสร้างบัณฑิตคุณภาพ แต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับสุขภาพคนไทย และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากล” อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าว
สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ภาคเรียนละ 25,000 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 13,000 บาท ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ภาคเรียนละ 28,000 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 14,000 บาท
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง https://fhss.tsu.ac.th
โทร. 074 - 609613 อีเมลล์: fhss@tsu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ