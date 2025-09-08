ร.ต.ท.ชุดปราบปรามยาเสพติดภูเก็ต นำกำลังบุกจับพ่อค้ายาฯถูกยิงสวนดับ ขณะคนร้ายถูกวิสามัญคาห้องน้ำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ร.ต.ท.ชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต นำกำลังบุกจับพ่อค้ายาเสพติด ที่หนีไปซุกตัวในห้องน้ำ ยิงสวนเสียชีวิต ส่วนคนร้าย ถูก ตร. วิสามัญ ดับ 1 ราย
เมื่อเวลา 15.30น. วันที่ 8 ก.ย.68 พ.ต.ท.ณรงค์ เมืองด้วง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งมีเหตุจริงกันภายใน อพาร์ทเม้นท์ เลขที่ 34/19 ซอยยายชั้น ต.วิชิต มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และ เสียชีวิต ภายในอพาร์ทเม้นท์ชั้น 3 ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้ง จึงรายงานพ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตทราบ จึงพร้อมด้วยพล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรุดมายังที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ภูเก็ต ทราบชื่อ คือ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รอง สว.สส. ชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ภูเก็ต จากนั้นจึงได้ประสาน รถโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับตัวผู้บาดเจ็บ ซึ่งโดนยิงเข้าหน้าอกซ้าย หายใจรวยริน ส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นการด่วน และ เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบ พบว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อยู่ภายในห้องน้ำ ดังกล่าว และ มีชาย 2 ราย และ หญิง 1 ราย อยู่ภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่ง ภ.จว.ภูเก็ต เพื่อทำการสอบสวน ในเบื้องต้น จึงได้ชันสูตรพลิกศพพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อัยการ พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการสอบสวน สาเหตุที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ได้จับ ผูต้องหาคดียาเสพติดมาได้ 1 ราย หลังจับกุมได้คุมตัวสอบสวนขยายผล จนได้ข้อมูล และ วางแผนล่อซื้อยาเสพติดเพื่อจับกุมผู้ต้องหารายอื่น ซึ่งจากการล่อซื้อสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ลงมาส่งยาเสพติดได้อีก 1 ราย พร้อมของกองกลาง ยาเสพติด จำนวน 2 ถุง ได้ที่ชั้นล่าง ของอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว
หลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้บุกเข้าไปที่ห้องพัก ภายในอพาร์ทเม้นท์ ชั้น 3 เพื่อจับกุมพ่อค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ที่อยู่ในห้องพักดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะที่บุกเข้าไปในห้อง ได้มีเพื่อนของ 2 สามีภรรยา วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำ เจ้าหน้าที่จึงเกาะประตูเรียกให้เปิดออกมา แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมเปิด และใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมา กระสุนเข้าหน้าอกของ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รอง สว.สส. ชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ภูเก็ต
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาด้วย ตัดสินใจยิงสวนเข้าไปภายในห้องน้ำ จนป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิต ภายในห้องน้ำ ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามจากการตรวจค้นในห้องพัก พบอาวุธปืน 2 กระบอก ยาบ้า ประมาณ 500 เม็ด