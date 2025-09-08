เทศบาลเมืองชุมพร “ลงแขก ลงคลอง จับปลาหมอคางดำ” หลังพบแพร่ระบาดเข้าในแหล่งชุมชน

ชุมพร - เดือดร้อนหนัก ปลาหมอคางดำ ระบาดเข้าชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร จัดกิจกรรม “ลงแขก ลงคลอง จับปลาหมอคางดำ” เพื่อแก้ไขปัญหา
วันนี้ ( 8 ก.ย. 68) นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วย นายวิบูลย์ศักดิ์ โพธารส รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในกิจกรรม “ลงแขก ลงคลอง จับปลาหมอคางดำ ” โดยร่วมกับ นางสาวเกสศิณีย์ แท่นนิล ประมงจังหวัดชุมพร และคณะทำงานเฉพาะกิจกำจัดปลาหมอคางดำ ณ บริเวณคลองหนองม่วงค้อม ระหว่างกรมหลวง ซอย 3 และ ซอย 5 ตำบลท่าตะเภา เขตเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ
โดยคลองม่วงค้อม ดังกล่าวซึ่งอยูนะหว่างซอย 3 และซอย 5 ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร พบว่ามีปลาหมอคางดำ แพร่ระบาดเข้ามาอยู่จำนวนมาก หลายจุดลอย ขึ้นมาให้เห็นเป็นแพดำไปทั่วผิวน้ำ ได้ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำในท้องถิ่นอย่างมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่คณะทำงานเฉพาะกิจกำจัดปลาหมอคางดำ ได้ร่วมกันลอแขกกับหลายหน่วยงาน สามารถวางอวน ลากอวน ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมาก เพื่อนำไปทำลาย ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพต่อไป
นอกจากนั้น ทางเทศบาลเมืองชุมพร ได้จัดกิจกรรม เทน้ำหมักชีวภาพ EM ลงในพื้นที่บริเวณคลองหนองม่วงค้อม เพื่อปรับคุณภาพของแหล่งน้ำ ลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อปรับสภาพน้ำและสิ่งแวดให้ดีขึ้นต่อไป.