เริ่มแล้วงาน พ้อต่อ ตลาดสด 1 (บ้านซ้าน) ถนนระนอง จ.ภูเก็ต จัดขบวนแห่ ขนมเต่าแดง ยิ่งใหญ่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เริ่มแล้ว !!งานพ้อต่อ ตลาดสด 1 (บ้านซ้าน) ถนนระนอง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม พร้อมจัดขบวน แห่ขนมเต่าแดง หรือ "อั่งกู๊" เพื่อสร้างสีสันเมืองเก่า แสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน
วันนี้ (8ก.ย.) เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชุมชนตลาดสด 1 (บ้านซ้าน) ถนนระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดให้มีงาน ประเพณี พ้อต่อ ขึ้นที่ ตลาดสด 1 (บ้านซ้าน) ถนนระนอง ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. 68 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเพณีพ้อต่อ(สารทจีน) เป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน
สำหรับประเพณีดังกล่าว เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานาน จนเรียกได้ว่าเป็นงานประจำปีของชาวภูเก็ต ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน หรือประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน
การประกอบพิธี จะมีการจัดเครื่องบวงสรวง ซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ต่างๆ และที่ขาดไม่ได้คือ ขนมเต่าสีแดง หรือ "อั่งกู๊" ตามภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงาน พ้อต่อ หมายถึง การมีอายุยืนเหมือนเต่านั่นเอง หากใครมีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตช่วงเดือนดังกล่าว
โดยวันนี้ (8 ก.ย.) ทางเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ได้จัดให้มีขบวนแห่พ้อต่อขึ้นในเวลา เวลา 11.30 น. โดยเริ่มที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ถนนถลาง ซึ่งนายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดปล่อยขบวน โดยมีผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดยขบวนแห่คลื่อนจากลานมังกร ไปตามถนนถลาง เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกแถวน้ำ ตรงไปผ่านพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ เลี้ยวขวาเข้าถนนรัษฎา ผ่านวงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ) และเข้าสู่ตลาดสาธารณะ 1 ถนนระนอง
โดยมีประชาชนที่เข้าร่วมงานให้ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนั้นในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวาณิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
สำหรับงานพ้อต่อ ที่ตลาดสด 1 (บ้านซ้าน) ถนนระนอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 ก.ย. 2568