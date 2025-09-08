ไฮซีซันนี้ ภูเก็ตคึกคักแน่ สายการบินต่างชาติจองเข้าเพียบ รัสเซียอันดับหนึ่ง “แอร์ฟรานซ์”เปิดบินครั้งแรก คาดผู้โดยสารทะลุ 7 หมื่นคนต่อวัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต มั่นใจไฮซีซันนี้ภูเก็ตคึกคักแน่ สายการบินต่างชาติจองบินเข้าเพียบ รัสเซียบินเข้าเพิ่มเป็นอันดับหนึ่ง “แอร์ฟรานซ์” เตรียมบินเข้ามาครั้งแรก คาดผู้โดยสารทะลุวันละ 70,000 คนเหมือนปี 62 อย่างแน่นอน
นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยถึงแนวโน้มผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงไฮซีซันที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ ว่า ปัจจุบันนี้ภูเก็ตยังอยู่ในช่วงโลว์ซีซัน ทำให้เที่ยวบินต่างๆ ที่จะบินเข้ามาภูเก็ตมีจำนวนน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีทีแล้ว แต่ในช่วงไฮซีซันช่วงปลายปีนี้ ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม มีสายการบินได้แจ้งความจำนงค์ที่จะทำการบินมายังภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ทางท่าอากาศยานภูเก็ตมั่นใจว่าในปี 2568 นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะมีผู้โดยสารเข้า-ออก ไม่น้อยกว่าปี 25625 ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารใช้บริการถึงวันละ 70,000 คน ทั้งผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่อากาศยานขึ้นลงมากกว่าวันละ 400 เที่ยว โดยเที่ยวบินที่จะบินเข้ามาภูเก็ตในไฮซีซันนี้เป็นเที่ยวบินที่เคยบินเข้าภูเก็ตในช่วงไฮซีซันอยู่แล้ว ทั้งจากรัสเซีย ยุโรป และประเทศอื่นๆ แต่ที่เห็นได้ชัดว่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบินเข้ามาในช่วงไฮซีซันนี้ คือ เที่ยวบินจากรัสเซีย ที่จะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง เช่น บินมาจากรัสเซียที่สูงเป็นอันดับหนึ่ง และในช่วงไฮซีซันนี้จะมีสายการบินใหม่ที่ไม่เคยบินมาภูเก็ตจะทำการบินมาภูเก็ตด้วย เช่น แอร์ฟรานซ์ จะทำการบินจากฝรั่งเศสมาภูเก็ตตั้งแต่ 28 พ.ย.นี้ เป็นต้น
สำหรับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานภูเก็ตในการรองรับผู้โดยสารนั้น ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการปรับระบบการให้บริการผู้โดยสารสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความแออัดของผู้โดยสาร ในระหว่างที่รอการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างบริษัทออกแบบรายละเอียดโครงการที่มีความคืบหน้าไปกว่า 50% จะแล้วเสร็จในปี 2569 นี้ และจะทำการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2572 จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 12.5 ล้านคน เป็น 18 ล้านคน เช่น ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองได้นำระบบการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control: ABC) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ลดระยะเวลาการเข้า-ออก ของผู้โดยสาร รวมไปถึงการปรับปรุงช่องตรวจค้นให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงพนักงานที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดคาวมสะดวกและรวดเร็วที่สุด