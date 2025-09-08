(ชมคลิป) ขนลุก! พระอาจารย์วัดในเตาเคยให้พร "อนุทิน" หลังลาออกรัฐบาล "ไม่เกิน 4 เดือนจะกลับมายิ่งใหญ่"

วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ หรือ วัดในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอเพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย เนื่องจากนายอนุทินและภรรยาให้การเคารพนับถือ พระครูรัตนสิกขการ หรือ "พระอาจารย์ประสูติ ปิยะธัมโม" เจ้าอาวาสวัดในเตา ในฐานะเกจิอาจารย์ชื่อดังมาอย่างยาวนาน และได้เดินทางมากราบนมัสการแล้วหลายครั้ง
การเข้าพบครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงที่นายอนุทินเพิ่งประกาศนำพรรคภูมิใจไทยลาออกจากการร่วมรัฐบาลที่มีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้เดินทางมาที่วัดในเตาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในครั้งนั้น พระอาจารย์ประสูติได้เมตตารดน้ำมนต์ พร้อมทั้งแนะนำให้นายอนุทินจุดธูปเทียนบูชา "ครูหมอเหล็ก" ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณในด้านการต่อสู้กับอุปสรรคหรือสิ่งที่มองไม่เห็นให้ผ่านพ้นไปด้วยชัยชนะ
พระอาจารย์ประสูติ ปิยะธัมโม ได้เปิดเผยถึงการเข้าพบในครั้งนั้นว่า "ปกติท่านอนุทินเป็นนักการเมืองสายบุญอยู่แล้ว สำหรับอาตมาถือว่าท่านมาเป็นการส่วนตัว มาคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไป ไม่ได้คุยเรื่องการบ้านการเมือง มาขอพรปกติอาตมาก็อำนวยอวยพรให้สมปรารถนา ความตั้งใจของท่านก็รู้ๆ กันในใจ อาตมาได้อธิษฐานทำพิธีรดน้ำมนต์และให้พรว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้สำเร็จโดยเร็ว และได้กำหนดวันเวลาไว้ว่าไม่เกิน 4 เดือน ท่านจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง"
นอกจากนี้ พระอาจารย์ประสูติยังได้มอบวัตถุมงคลสำคัญให้กับนายอนุทิน 2 ชิ้น คือ ตะกรุดเหนือเมฆ ซึ่งเป็นตะกรุดขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพียง 1,000 ดอกเพื่อไว้แจกญาติโยม โดยมีความหมายว่าจะอยู่เหนือคนอื่นและยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น และ องค์บูชาครูหมอเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว พร้อมกำชับว่า "ใครก็ล้มท่านไม่ได้เพราะมีครูหมอเหล็กเป็นเทวดาประจำตัว" โดยแนะนำให้นำไปไว้ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
สำหรับ "ครูหมอเหล็ก" นั้น เป็นที่เคารพนับถือในภาคใต้ว่าเป็นเทวดาผู้คุ้มครองดูแลผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเหล็กทุกชนิด และมีพุทธคุณในการป้องกันศาสตราวุธต่างๆ โดยองค์ครูหมอเหล็กของวัดในเตาได้หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552
ท้ายที่สุด พระอาจารย์ประสูติได้กล่าวฝากถึงนายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า "ขอให้รักษาบ้าน รักษาเมือง รักษาประเทศ รักประชาชนให้มากๆ ให้เข้าใจ เข้าถึง แล้วน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ไปสืบต่อเพื่อต่อยอดให้สำเร็จ และขอเจริญพรให้อยู่ในตำแหน่งไปนานๆ"