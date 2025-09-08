ชาวสตูลจับตาโผ ครม.อนุทิน 1 เชื่อภูมิใจไทยรุกสร้างฐานเสียงภาคใต้

สตูล - ชาวสตูลจับตาโผ ครม.อนุทิน 1 เชื่อภูมิใจไทยรุกสร้างฐานเสียงขยายอิทธิพลทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสตูลที่สามารถคว้าชัยได้ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง
วันนี้ (8 ก.ย.) สถานการณ์การเมืองไทยภายใต้รัฐบาล “อนุทิน 1” ยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หลังการจัดทัพคณะรัฐมนตรียังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการทูลเกล้าฯ รายชื่อขึ้นถวาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นชัดคือทิศทางการสร้างฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกวางให้เป็นสมรภูมิสำคัญในการขยายอิทธิพลทางการเมือง
จังหวัดสตูลถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เพราะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยสามารถกวาดชัยชนะได้ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยมีชื่อของ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะ “ขวัญใจชาวไทยมุสลิม” ด้วยบุคลิกสง่างาม อ่อนโยน และเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ทำให้ได้รับเชิญเป็นประธานงานมัสยิดบ่อยครั้ง กลายเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่
ล่าสุด นางสาวซาบีดา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการกุศล “สายสัมพันธ์ สู่สายธารน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม” ครั้งที่ 1 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมคณะผู้บริหารระดับจังหวัด นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและพลังชุมชน
การปรากฏตัวครั้งนี้ ไม่เพียงย้ำบทบาทผู้นำสตรีมุสลิมที่มีบารมี หากยังตอกย้ำกระแสข่าวลือว่าเธออาจถูกวางตัวให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ามีความเหมาะสมและน่าจะสร้างคะแนนนิยมให้พรรคภูมิใจไทยได้อย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางกระแสการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังใกล้เข้ามา การเคลื่อนไหวเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงครองความได้เปรียบในสตูล และกำลังวางหมากการเมืองอย่างรอบคอบ เพื่อสานต่อความนิยมในพื้นที่ภาคใต้