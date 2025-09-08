ประชาชนชาวเบตงขานรับหากโครงการ “คนละครึ่ง” กลับมา เชื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ยะลา - ประชาชนชาวเบตงขานรับ หากรัฐบาล ‘อนุทิน’ เอาโครงการ ‘คนละครึ่ง’ กลับมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายนี้ใช้ได้จริงและได้ผลจริง ประชาชนมีกำลังการจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ผ่านมา
วันนี้ (8 ก.ย.) ภายหลังจากรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะนำโครงการ คนละครึ่งกลับมาปรับปรุงใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เกิดกระแสความสนใจอย่างมากในกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เห็นด้วยและยินดีที่โครงการจะกลับมา
นายสุรทัต ทิพย์มณี พ่อค้าผลไม้ในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง บอกว่า หากโครงการนี้กลับมาเงินจะได้สะพัด พ่อค้าแม่ค้าจะได้ขายของได้ ชาวบ้านก็มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น คือใช้จ่ายคนละครึ่งดีกว่าแจกเงินหมื่น เพราะไปซื้ออย่างอื่นอย่างเดียว ทำให้ตลาดเงียบเหงา ร้านค้าคนน้อย ขอให้โครงการนี้กลับมาจริงๆ
ด้านนายดือรอแม เปาะอามา พ่อค้าขายของแห้งในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง บอกว่า หากเรื่องนี้เป็นจริงตามกระแสข่าวถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะนโยบายคนละครึ่ง ประชาชนเข้าใจและเคยใช้งานมาแล้ว กอปรกับนโยบายนี้ใช้ได้จริงได้ผลจริงคือประชาชนรากหญ้ามีกำลังการจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หากนำมาใช้อีกมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่ดีและเชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนเพราะจะมีคนออกมาจับจ่ายซื้อของกันมากเพราะเกรงจะเสียสิทธิ์กับโครงการของตนที่ได้รับ
นายอภิชาติ พคพงษ์พันธ์ พ่อค้าแผงหมู ในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง บอกว่า จริงๆ แล้วก็อยากได้โครงการคนละครึ่งกลับมา โดยส่วนตัวเคยใช้ในยุครัฐบาลลุงตู่มาแล้ว เป็นโครงการที่ดีมาก ซื้อหมูก็คนละครึ่ง และมีการจำกัดวงเงินในการใช้จ่ายในแต่ละวัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนรากหญ้าได้เป็นอย่างดี อยากให้นำนโยบายนี้กลับมาใช้ในเร็ววันนี้