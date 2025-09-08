ชาวใต้ในแต่ละจังหวัดต่างร่วมเข้าวัดทำบุญเนื่องในประเพณีสารทเดือนสิบ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ชาวบ้านภาคใต้ในแต่ละจังหวัดต่างร่วมเข้าวัดทำบุญเนื่องในประเพณีสารทเดือนสิบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
วันนี้ (8 ก.ย.) ชาวบ้านภาคใต้ในแต่ละจังหวัดต่างร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 หรือที่เรียกกันว่า วันรับตายาย หรือ วันบุญแรก โดยประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้องประจำปีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
โดยประเพณีสารทเดือนสิบ ชาวบ้านทุกครอบครัวจะไปทำบุญที่วัด พร้อมนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนมสารททั้ง 5 อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมสะบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา พร้อมเครื่องบริโภคจำเป็นไปถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ทั้งนี้ อาหารและขนมส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งออกมาจากของทำบุญ เพื่อเตรียมเป็นอีกสำรับเรียกว่า “หมรับ” หลังจากถวายภัตตาหารพระแล้ว หมรับจะถูกนำไปวางไว้บริเวณวัด หรือภายนอกวัด หรือตั้งศาลา เพื่อแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ เรียกว่า “ตั้งเปรต” โดยชาวพุทธทางภาคใต้เชื่อว่า เมื่อได้ประกอบพิธีนี้แล้ว บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล หรือหากแม้ดวงวิญญาณ ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในนรกขุมใดก็จะได้พ้นทุกข์ ส่วนที่มีความสุขอยู่แล้ว ก็จะได้รับสุขยิ่งขึ้นไป