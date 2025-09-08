ช่วยอีกตัว เต่าตนุถูกคลื่นซัดเกยตื้น ที่กระบี่

กระบี่ - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ส่งเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือเต่าตนุ ถูกคลื่นซัดเกยตื้น บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะศรีบอยา จ.กระบี่
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้รับแจ้งจากนายยงยุทธ ฝั่งขวา ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านหลังเกาะ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ว่า พบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะศรีบอยา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้ประสานกับผู้แจ้งเหตุในการขนย้ายเต่าทะเลเกยตื้นมายังท่าเรือแหลมกรวด จ.กระบี่ เพื่อส่งมอบและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นเต่าตนุ ความยาวกระดองวัดแนบ 111 ซม. กว้าง 98 ซม. น้ำหนัก 130 กก. เพศเมีย โตเต็มวัย เต่ามีการตอบสนองดี สามารถดำน้ำ ว่ายน้ำ ยกหัวหายใจได้ ความสมบูรณ์ของร่างกายสมบูรณ์ดี (BCS=3/5) ไม่พบไมโครชิปหรือแถบโลหะระบุตัวตน ลักษณะภายนอกพบเพรียงขนาด 2–3 ซม. กระจายอยู่ทั่วกระดองท้อง ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์หรือบาดแผลจากเครื่องมือประมง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้ขนย้ายเต่าทะเลตัวดังกล่าวกลับมาอนุบาลยังสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อทำการอนุบาลและรักษาโดยสัตวแพทย์ต่อไป