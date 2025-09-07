ชุดใหญ่! สืบเมืองภูเก็ต รวบเด็กเดินยา พร้อมของกลางยาบ้า เกือบ 5 หมื่นเม็ด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ยึดชุดใหญ่ ! ชุดสืบสวนเมืองภูเก็ต รวบหนุ่มพังงา พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 48,000 เม็ด อ้างทำหน้าที่แค่เด็กเดินยา ได้ค่าจ้างวางของมัดละ 1,500 บาท ยาทั้งหมดเป็นของคนอื่น โดยส่งมาทางบริษัทขนส่งเอกชน
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมือง ภายใต้อำนวยการของพ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต นำโดย พ.ต.ต.กันต์ อักษรทอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต และชุดวิเคราะห์ข่าวฯ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ร่วมกันจับกุม นายยุทธนา ชาญการ อายุ 25 ปี ชาวอ.เกาะยาว จ.พังงา พร้อมด้วย ยาบ้าจำนวน 23 มัด รวมยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 46,000 เม็ด และ ค้นห้องพัก พบยาบ้าอีก 2,361 เม็ด รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า pcx สีฟ้า 1 คัน และ สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท สามารถจับกุมได้ที่ บ้านเลขที่ 39/11 ซอยบางชีเหล้า 2 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ต่อเนื่องห้องเช่าเลขที่ ไม่มีเลขที่ ซอยบางชีเหล้า 2 ต.รัษฎาอ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจาก พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่า มีพัสดุต้องสงสัย ภายในกล่องน่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถูกขนส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน ทราบจุดส่งพัสดุคือบ้านหลังหนึ่งในซอยบางชีเหล้า 2 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา จึงได้ติดตามพัสดุไปยังที่อยู่ดังกล่าว พบว่ามีพัสดุเป็นลังกระดาษตั้งอยู่บริเวณจุดรับฝากพัสดุข้างร้านค้า ใกล้กับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จึงได้เฝ้าสังเกตการณ์ กระจายกำลังเฝ้าซุ่มสังเกตดูอยู่บริเวณรอบๆ เพื่อรอคนมารับพัสดุ
จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 6 ก.ย.68 ได้มีชาย ทราบชื่อในเวลาต่อมา คือนายยุทธนา อายุ 25 ปี ไปรับพัสดุ จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้น พบว่า ภายในกล่องมีอโวคาโด้จำนวนหนึ่งและมีวัตถุต้องสงสัยรูปทรงสี่เหลี่ยมห่อด้วยฟอยล์ จำนวน 23 มัด แกะดูภายในเป็น ยาบ้า จำนวนมัดละ 10 ถุง ถุงละ 200 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้น ประมาณ 46,000 เม็ด
จากนั้นได้ขยายผลนำตัว นายยุทธนาฯ ไปค้นห้องพักภายในซอยดังกล่าว เจ้าหน้าที่ยังพบยาบ้า อีก 2,361 เม็ด รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า pcx สีฟ้า 1 คัน และ สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง จากนั้นได้นำตัวมาสอบสวนเพิ่มที่ ห้องสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต
ต่อมา พล.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เดินทางมาสอบปากคำ ผู้ต้องหา ด้วยตนเองเพื่อจะขยายผลไปหาตัวการใหญ่ โดยในเบื้องต้น ผู้ต้องหา รับว่า ตนทำหน้าที่เป็นที่พักยาเสพติดและเดินยา โดยจะมีคนโทรมาสั่งการให้ตนไปรับกล่องพัสดุ จากนั้นคนสั่งการจะโทรบอกจุดนำยาเสพติดไปวาง เมื่อวางสำเร็จก็จะได้ค่าจ้างมัดละ 1,500 บาท โดยทำมาแล้ว 2-3 ครั้ง และมาถูกจับกุมได้ในที่สุด จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนั้น ในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการจะได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป