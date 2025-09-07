คนเกาะสมุย ยินดีกับ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ อยากให้โครงการคนละครึ่ง กลับมา เชื่อเศรษฐกิจดีแน่

สุราษฎร์ธานี – คนสมุย ยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อยากให้โครงการคนละครึ่งกลับมา เชื่อเศรษฐกิจดีแน่ ขณะที่บรรยากาศ แห่จับจ่ายซื้ออาหารสด และ ขนม พร้อมวัตถุดิบ เตรียมใช้ทำบุญรับตายายสารทเดือนสิบแรกคึกคัก ราคาสินค้าแพงกว่าปีที่ผ่านมา
เช้าวันนี้ ( 7 กันยายน 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ ตั้งแต่ช่วงเช้า ที่ตลาดสดเช้าบ้านแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าเพื่อเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ วันรับตายาย ทั้งขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า และ ขนมเทียน อาหารสด และอาหารแห้ง รวมทั้งของหวานและของคาว เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการทำบุญวันสารทเดือนสิบบุญ ครั้งที่ 1 หรือที่เรียกว่าทำบุญรับตายายที่วัดในวันพรุ่งนี้ (8 ก.ย.)
ทั้งนี้ พบว่าขนมเดือนสิบในปีนี้ราคาสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากราคาต้นทุนสินค้าในการผลิต โดยเฉพาะน้ำตาล แป้ง และข้าวเหนียว ซึ่งเป็นวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งแม่ค้าบางรายได้ทำเป็นชุดเพื่อให้สะดวกในการจัดเตรียมจบในชุดเดียว ขณะที่ราคาผัก และผลไม้มีราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ประชาชนจำเป็นต้องซื้อ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการประกอบในพิธีบุญสารทเดือนสิบ สำหรับชาวเกาะสมุยอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมนำไปประกอบอาหาร เช่นหอยเม่นดอง วายตากแห้ง ซึ่งเชื่อว่าบรรพบุรุษชื่นชอบ
สำหรับประเพณีสารทเดือนสิบ จะมีขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป็นวันรับตายาย จะมีการทำบุญ ในวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบ ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 ก.ย.68 และ วันแรม 15 ค่ำเดือนสิบ หรือวันส่งตายาย หรือวันชิงเปรต ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 ก.ย..68
ขณะที่ทาง ด้าน นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีแผ้ว แม่ค้า จำหน่ายหมูสดในตลาดสดเช้าบ้านแม่น้ำ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ภายหลังมีการโหวตให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ขอแสดงความยินดีด้วย พร้อมเปิดเผยว่า ตนในฐานะแม่ค้า เห็นบรรยากาศการจับจ่าย มองเห็นเศรษฐกิจ ว่าปัจจุปันแย่มาก ๆ อยากให้นำโครงการคนละครึ่ง กลับมาใช้อีกครั้ง เพราะโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีมาก นโยบายคนละครึ่งประชาชนเข้าใจ มากก่อนแล้ว และ ได้ผลจริง เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน เพราะจะมีคนออกมาจับจ่ายมากขึ้น และแม่ค้าในตลาดเองก็ขายของได้ด้วย เป็นการนำเงินทั้งจากกระเป๋าประชาชน และเงินของรัฐบาลเข้ามาหมุนเวียนในตลาด