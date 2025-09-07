“Grom Arttoy” จากขยะทะเลสู่ศิลปะร่วมสมัยลวดลายท้องถิ่น ในเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “Grom Arttoy” จากขยะทะเลสู่อาร์ตทอยผสานลายเรือกอและ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ของสะสมร่วมสมัย พร้อมจุดประกายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568
ภาคใต้ของไทยไม่ได้มีเพียงทะเลสวย อาหารรสจัด และศิลปะพื้นบ้านอันทรงคุณค่าเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังถูกจุดประกายขึ้นใหม่ ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) จังหวัดสงขลา ซึ่งถูกถ่ายทอดสู่สาธารณะในงาน เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568 (Pakk Taii Design Week 2025 : PTDW2025) ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 7 ก.ย. 2568 ณ เมืองเก่าสงขลา ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมอดีตสู่อนาคตแห่งความสร้างสรรค์
โดยจุดเด่นของงานคือการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับนักสร้างสรรค์ท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ยังคงรากเหง้าวัฒนธรรมเอาไว้ และใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแนวทาง “Festival Economy” หนึ่งในผลงานที่สะท้อนจิตวิญญาณของการร่วมสร้างสรรค์คือ “Grom Arttoy” โดย นายจิณต์ สถาพรสถิตย์สุข หนึ่งในผู้ประกอบการที่มาร่วมนำเสนอผลงาน
ซึ่งเป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาขยะทะเลของประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด จึงร่วมกับเพื่อนคิดหาทางออกและเลือกเปลี่ยนมันให้กลายเป็นศิลปะร่วมสมัย “อาร์ตทอยจากขยะทะเลพลาสติก” หรือ “Grom Arttoy” ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการบดพลาสติกทุกประเภทเพื่อนำมาขึ้นรูป โดยไม่ต้องแยกชนิดพลาสติก ซึ่งทั้งเป็นการรีไซเคิลอย่างสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้
อีกทั้งยังได้มีการจับมือกับ นายอดุลย์ มูดอ ศิลปินเพ้นท์เรือกอและ จ.ปัตตานี เพื่อนำลวดลายพื้นบ้านอันทรงคุณค่า มาผสมผสานกับโลกของของเล่นสะสมร่วมสมัย ผลลัพธ์คือ Arttoy ที่ไม่เพียงสะท้อนความร่วมสมัย แต่ยังเป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดสู่ผู้คนรุ่นใหม่ ซึ่งผลงานชุดนี้ได้รับการตอบรับทันทีเมื่อเปิดตัว ถูกจองหมดภายในวันเดียว และสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นจากเดิมได้อีกเท่าตัว
ทั้งนี้ ยังมีสินค้ารีไซเคิลอื่น ๆ เช่น พวงกุญแจ ผ้ารีไซเคิล และเครื่องประดับต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการผลิตเฉพาะ ที่ได้จดสิทธิบัตรขึ้นโดยร่วมมือกับ NIA ซึ่งไม่ได้ทำเพื่อเป็นการครอบครองแต่พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กับคนอื่นสามารถนำไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาสินค้ารีไซเคิลที่ไม่ค่อยมีมูลค่า พร้อมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้และสร้างรายได้
โดยในอนาคตได้มีการวางเป้าหมายจะขับเคลื่อนการรณรงค์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะชายฝั่ง ผ่านผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ สูงราว 1.5 เมตร ที่ใช้ฝาพลาสติกจำนวนหลายหมื่นชิ้น (เทียบกับตัวเล็กที่ใช้เพียง 100 ฝา) เพื่อนำไปจัดแสดงที่ พารากอน Ecotopia ถนนคนเดินเมืองเก่าภูเก็ต และบริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา ในเดือนตุลาคม 2568 โดยหวังให้สังคมตระหนักและร่วมกันเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทะเลและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “เก็บฝากับกรอม” ปี 2 เพียงเก็บฝาขวดส่งไปที่ Thaivetro CO.,Ltd. 16/4 ม.6 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รหัสไปรษณีย์ 82190 เบอร์โทร 089-158-7755 พร้อมลุ้นรับของรางวัล ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, Instagram และ TikTok : Grom.arttoy