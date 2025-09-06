ปิดฉากยิ่งใหญ่! การแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025”

ปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ การประกวดวงดนตรีมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025” ครั้งที่ 19 โดยวงที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “วง B5” จากทีมรวม 5 โรงเรียนของจังหวัดภูเก็ต พร้อมรับถ้วยเกียรติยศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท และทริปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสถาบันชั้นนำของประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ที่เต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน พร้อมเสียงเชียร์และกาลังใจจาก เพื่อน ๆ ครอบครัว และผู้ชมกว่า 2,000 คน
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณดารงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) นางสาวนิลุบล เจริญพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา–สตูล พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้กาลังใจเยาวชน ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น 5 (หาดใหญ่ฮอลล์) จังหวัดสงขลา
สำหรับการประกวดวงดนตรี “Sprite Music Contest” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงความสามารถ อย่างสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจ และพัฒนาศักยภาพทางดนตรีอย่างมืออาชีพ