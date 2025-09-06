xs
xsm
sm
md
lg

ปิดฉากยิ่งใหญ่! การแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ การประกวดวงดนตรีมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025” ครั้งที่ 19 โดยวงที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “วง B5” จากทีมรวม 5 โรงเรียนของจังหวัดภูเก็ต พร้อมรับถ้วยเกียรติยศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท และทริปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสถาบันชั้นนำของประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ที่เต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน พร้อมเสียงเชียร์และกาลังใจจาก เพื่อน ๆ ครอบครัว และผู้ชมกว่า 2,000 คน

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณดารงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) นางสาวนิลุบล เจริญพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา–สตูล พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้กาลังใจเยาวชน ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น 5 (หาดใหญ่ฮอลล์) จังหวัดสงขลา

สำหรับการประกวดวงดนตรี “Sprite Music Contest” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงความสามารถ อย่างสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจ และพัฒนาศักยภาพทางดนตรีอย่างมืออาชีพ









ปิดฉากยิ่งใหญ่! การแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025”
ปิดฉากยิ่งใหญ่! การแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025”
ปิดฉากยิ่งใหญ่! การแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025”
ปิดฉากยิ่งใหญ่! การแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025”
ปิดฉากยิ่งใหญ่! การแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “Sprite Music Contest 2025”
กำลังโหลดความคิดเห็น