เปิดเวทีโชว์ไอเดียย่านเมืองเก่าสงขลาปลอดภัยในงาน “SHOWcase Design for Change”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สสส. ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “SHOWcase Design for Change” นักออกแบบรุ่นใหม่โชว์พลังสร้างย่านเมืองเก่าสงขลาปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน ในงานเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568
วันนี้ (6 ก.ย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อฯ (สโมสรยกกำลังสุข) ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “SHOWcase Design for Change” ภายในเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568 (Pakk Taii Design Week 2025) ระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน 2568 ที่ศูนย์อาษาคลาวด์ และโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อนำเสนอพลังการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ Forum เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดกับนักวิชาการและนักออกแบบ Workshop สำรวจจุดเสี่ยงในย่านเมืองเก่าสงขลา และนิทรรศการผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่จาก 7 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง Talk Series ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชน นักวิชาการ และผู้นำท้องถิ่น เสนอวิสัยทัศน์เมืองปลอดภัย โดยมีไฮไลท์คือ “Design Walk – แฟชั่นโชว์ หร่อยให้บายใจ ขับขี่ปลอดภัย” จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ใช้แฟชั่นเป็นสื่อสร้างสรรค์สะท้อนความเสี่ยงและแนวทางแก้ปัญหาการขับขี่ที่ปลอดภัย
นายวชิรวิทย์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้จัดการโครงการ Design for Change กล่าวว่า โครงการนี้ต้องการให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมามีบทบาท ไม่เพียงแต่เป็นผู้เผชิญปัญหา แต่ยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านการออกแบบที่ตอบโจทย์ชุมชนตนเอง เช่น การออกแบบแฟชั่นเพื่อความปลอดภัย หรือการสร้างพื้นที่ทดลองในเมือง ซึ่งช่วยให้เยาวชนมีความมั่นใจและรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างสังคมปลอดภัย
ด้าน นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวย้ำว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนยังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีอัตราเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การจัดงานครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการนำเสนอผลงานออกแบบ แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และชี้ให้เห็นว่า ทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยบนถนนได้
ขณะที่ นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวในเวที Special Talk ว่า ความปลอดภัยบนถนนไม่ใช่เพียงเรื่องกฎหมายหรือโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องของการออกแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเทศบาลนครสงขลาพร้อมนำข้อเสนอและผลงานจากนักออกแบบรุ่นใหม่ไปต่อยอดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการจริง เพื่อขับเคลื่อนสู่การสร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคน