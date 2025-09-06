ธุรกิจในครอบครัว! หลังรวบเมียขายยา ตำรวจหาดใหญ่ขยายผลตามจับผัวขายน้ำท่อมพร้อมยาแก้ไอ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ร่วมกับชุดช้างศึกสองเล บุกทลายโรงต้มและขายน้ำใบกระท่อมรายใหญ่ในชุมชนสะพานดำ พื้นที่สีแดงของยาเสพติดใน อ.หาดใหญ่ หลังเพิ่งจับเมียขายยาบ้า-ไอซ์ ขยายผลพบผัวขายน้ำใบกระท่อม ค้นเจอของครบวงจร ทั้งยาแก้ไอ บุหรี่ต่างประเทศ
วันนี้ (6 ก.ย.) ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ร่วมกับชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 เข้าตรวจค้นและจับกุมโรงผลิตและขายน้ำใบกระท่อม ครบวงจร รวมทั้งยาแก้ไอและบุหรี่ต่างประเทศ รายใหญ่ ที่บ้านเช่าเลขที่ 18/4 หมู่บ้านสุธาทิพย์ ซอย6/1 ถ.คึกฤทธิ์ ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือชุมชนสะพานดำ พื้นที่สีแดงของการระบาดยาเสพติดใน อ.หาดใหญ่
ตอนเข้าตรวจค้นได้จับกุมนายอดิศร เส็นธนู อายุ 32 ปี หรือนุ๊ก เจ้าของร้าน ตรวจสอบภายในร้านพบน้ำใบกระท่อมที่เพิ่งต้มเสร็จอยู่ในหม้อบนเตาแก๊ส น้ำใบกระท่อมที่ใส่ถุงและใส่ขวดพร้อมขายใส่แช่ไว้ในลังน้ำแข็ง รวมน้ำใบกระท่อมทั้งหมดประมาณ 138 ลิตร ยาแก้ไอ 22 ขวด บุหรี่ต่างประเทศ 7 ซอง เงินสด 22,430 บาท พร้อมกับยึดอุปกรณ์การต้มน้ำใบกระท่อมทั้งถังแก๊ส หม้อ ลัง กะละมัง ตะแกรงเหยือกน้ำและถุงชา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนผลิตน้ำใบกระท่อม
สำหรับโรงผลิตและจำหน่ายน้ำใบกระท่อมแห่งนี้จะมีโปรพิเศษเป็นบัตรสะสมแต้ม ซื้อ 10 ขวดฟรี 1 ขวด และเจ้าของร้านยังเป็นสามีของ น.ส.น.ส.สุทธิกานต์ หรือกานต์ จันทร์ทอง อายุ 25 ปี เอเย่นต์สาวที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้จับกุมยาบ้าและยาไอซ์ภายในชุมชนสะพานดำ โดยใช้วิธียัดยาบ้าไว้ในชุดชั้นใน ซ้ายยาบ้าขวายาไอซ์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลเข้าจับกุมสามีที่ลักลอบผลิตน้ำใบกระท่อมขายได้อีกคน