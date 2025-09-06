อบจ.ตรังจัดใหญ่ “ย้อนวันวานเมืองเก่าย่านตาขาว” สืบสานวัฒนธรรม-กระตุ้นท่องเที่ยว 5-7 ก.ย.นี้

อบจ.ตรังจับมือชุมชนเมืองเก่า จัดใหญ่งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าย่านตาขาว” สืบสานวัฒนธรรม-กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว 5-7 ก.ย.นี้ “บุ่นเล้ง” เผยตำนาน ดอกย่านตาขาว สัญลักษณ์คู่ชุมชนเก่าแก่ร้อยปี มากวิถีและเรื่องราว ขบวนแห่คึกคักยาวเหยียด กลองยาวควงนางรำ 400 ชีวิต ผู้ว่าฯ ตรังนำเต้นย้อนรอยลีลาศสุดเพลิน โชว์เก็บน้ำยางพารา
ช่วงค่ำวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่บริเวณถนนเก่า ชุมชนหัวสะพานเก่าย่านตาขาว ภายในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าย่านตาขาว” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง(อบจ.ตรัง) โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกอบจ.ตรัง นายวิวัฒน์ สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
โดยก่อนพิธีเปิด มีการเดินขบวนพาเหรดย้อนวันวานของขาวอำเภอย่านตาขาวและจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ พร้อมกับขบวนกลองยาว ตามด้วยนางรำกว่า 400 ชีวิต บรรยากาศคึกคัก ขณะที่ผู้ร่วมงานต่างแต่งกายในชุดไทยและชุดบาบ๋า-ยาหยา สร้างสีสันเข้ากับบรรยากาศเมืองเก่า โดยบรรยากาศยิ่งคึกคักสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน เมื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมเต้นลีลาศกับชมรมลีลาศอำเภอย่านตาขาวก่อนเข้าสู่งานด้วย โดยไฮไลท์พิธีเปิด ผู้ว่าฯตรังและนายกอบจ.ตรังได้ร่วมกันเก็บน้ำยางพาราจากถ้วยที่ได้จากการกรีดยางพารา โดยใช้ไม้กวาดยางพาราปาดน้ำยางเพื่อเทลงในถัง เป็นสัญลักษณ์การเปิดงานที่สะท้อนถึงวิถีอาชีพของชาวปักษ์ใต้ ที่อยู่คู่กับยางพารา และใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมายาวนาน
นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า อบจ.ตรัง ร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าย่านตาขาว จัดงาน ย้อนวันวานเมืองเก่าย่านตาขาว ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ให้กลับมาคึกคัก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์เมืองเก่า และสืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวย่านตาขาวให้คงอยู่สืบไป ซึ่งอำเภอย่านตาขาว มีที่มาจากดอกย่านตาขาว ซึ่งเป็นพืชในพื้นที่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมบูธสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นหาทานยาก อาทิ ขนมกรอบเค็ม ขนมเปียกปูนหน้ากะทิ และข้าวยำสมุนไพร ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองตรังอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เมืองเก่าย่านตาขาว ถือเป็นเมืองการค้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี อุดมด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สมควรแก่การอนุรักษ์ และเป็นมรดกที่ชาวตรังร่วมภาคภูมิใจสืบไป