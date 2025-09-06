ชื่นชม! พนักงานรีสอร์ตดังบนเกาะพระทอง จ.พังงา ช่วยชีวิตเต่าหญ้าติดเศษอวนเกยตื้นชายหาด

พังงา – พนักงานรีสอร์ทดังบนเกาะพระทอง จ.พังงา ช่วยชีวิตเต่าหญ้าที่โตเต็มวัยถูกคลื่นซัดเกยชายหาด ช่วยกันตัดเศษอวนออกก่อนปล่อยสู่ทะเล
วันนี้ ( 6 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากคุณพรจันทร์ ศรีฟ้า ผู้บริหาร เดอะมอแกน อีโก วิลเลจ รีสอร์ตชื่อดังบนเกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ว่า เมื่อวานนี้ ( 5 ก.ย.68) ขณะที่เจ้าหน้าที่รีสอร์ตได้ออกทำความสะอาดชายหาดที่ด้านหน้ารีสอร์ต ได้พบเห็นเต่าทะเลติดเศษอวน ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาด เมื่อเข้าตรวจสอบดูพบว่าเต่ายังมีชีวิตอยู่ แต่ทั้งตัวติดอยู่ในเศษอวนเก่า จึงช่วยกันนำมีดมาช่วยตัดเศษอวนออกจากตัวเต่า ก่อนจะนำเต่าปล่อยกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย
นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง กล่าวว่า จากการดูภาพแล้วพบว่า เป็นเต่าหญ้า (Olive Ridley Turtle) หรือเต่าสังกะสี เพศเมีย ระยะโตเต็มวัย เต่าหญ้าเป็นหนึ่งในเต่าทะเลที่ได้รับการจัดสถานภาพว่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เนื่องจากประชากรลดลงอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สาเหตุสำคัญมาจากการทำประมงผิดกฎหมาย การติดเครื่องมือประมง มลพิษทางทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เต่าหญ้ามีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล การสูญเสียประชากรเต่าทะเลจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งอย่างมาก การอนุรักษ์เต่าทะเลจึงไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของทะเลไทยด้วย