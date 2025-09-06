ไม่ให้เสียเที่ยว! เมื่อคืนมาดูคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่วันนี้มาแวะส่งยา ตำรวจรวบตัวได้ขณะทำถุง “ไอซ์” หล่น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตชด.-สภ.หาดใหญ่บุกจับสาวเอเย่นต์ค้ายาขณะมาส่งของให้ลูกค้าในชุมชนสะพานดำ ชานเมืองหาดใหญ่ ใช้วิธียัดยาบ้า-ไอซ์ในชุดชั้นในทั้งสองข้าง
วันนี้ (6 ก.ย.) ตำรวจชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ร่วมกับชุดตะวัน ชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ นำโดย พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ท.สุรพัฒน์ อาดสะอาด สว.ฯ ปรก.สว.สส.สภ.หาดใหญ่ และ ร.ต.อ.พิจิตร รักทอง หน.ชปข.ร้อย ตชด.437 วางแผนเข้าไปจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดภายในชุมชนสะพานดำ เขตเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งอยู่ชานเมืองรอบนอกของ อ.หาดใหญ่
เป้าหมายคือ น.ส.สุทธิกานต์ จันทร์ทอง อายุ 25 ปี หรือกานต์ ซึ่งเดิมทีอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา แต่ว่าเมื่อคืนนี้ได้เดินทางมาดูคอนเสิร์ตที่ผับแห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่และเอายาบ้าและไอซ์มาส่งให้ลูกค้าในชุมชนสะพานดำด้วย
ตอนเข้าจับกุม พบ น.ส.สุทธิกานต์ ยืนอยู่หน้าร้านชำจึงเข้าจับกุมตัวเอาไว้ได้ และบังเอิญว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเป็นจังหวะเดียวกับที่ น.ส.สุทธิกานต์ล้วงหยิบเงินในกระเป๋าและมีถุงไอซ์หล่นลงมาที่พื้นด้วย แต่ว่าสอบสวนทีแรกไม่ยอมรับ จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงพาเข้าไปตรวจค้นในร้านปรากฏว่า พบทั้งไอซ์และยาบ้ายัดไว้ในชุดชั้นในทั้งสองข้าง ข้างขวาเป็นไอซ์ข้างซ้ายเป็นยาบ้า รวมไอซ์ที่พบ 11 ถุงหนัก 9.50 กรัม และยาบ้าอีก 61 เม็ด จึงยึดไว้เป็นของกลางและพาตัวไปสอบสวน
น.ส.สุทธิกานต์ยอมรับสารภาพ โดยบอกว่าขายยาบ้าและไอซ์มาเกือบ 1 ปี โดยยาบ้าขาย 3 เม็ด 100 บาท และไอซ์กรัมละร้อย โดยในวันนี้ได้เอาไอซ์และยาบ้ามาส่งให้ลูกค้าที่ชุมชนสะพานดำ เนื่องจากเมื่อคืนนี้ได้มาดูคอนเสิร์ตที่ อ.หาดใหญ่พอดี
ตำรวจจึงคุมตัวส่ง สภ.หาดใหญ่ดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า,ไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย และจะขยายผลจับกุมเอเย่นต์ใหญ่ที่ส่งยาให้ต่อไป