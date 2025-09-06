พังงาจัดงาน “เทศกาลอาหารและบริการสุขภาพ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสรรค์

พังงา - เปิดงานกิจกรรมเทศกาลอาหารและบริการสุขภาพ”Creative Wellness Tourism&Gastronomy Tourism Festival 2025 ของจังหวัดพังงา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ตามโมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว
นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมเทศกาลอาหารและบริการสุขภาพ”Creative Wellness Tourism & Gastronomy Tourism Festival 2025 ของจังหวัดพังงา บริเวณหนองมูลตะกั่ว พื้นที่เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2568 ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ตามโมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) เพื่อผลักดันพังงาให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยมีนางพิศมัย วงศ์แก้ว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น นักเรียน ประชาชน นักท่องเที่ยว
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแบบสร้างสรรค์ ให้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยของจังหวัดพังงา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงาให้เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และความเข้มแข็งสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างการรับรู้โดยผ่านกระบวนการเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ในยุค Next Normal ให้เข้าถึงองเที่ยวอย่างกว้างขวาง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในอนาคต
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 50 บูธ จัดให้มีการแข่งขันการปรุงอาหารทะเลแบบพื้นถิ่นการแข่งขันการปรุงอาหารทะเลแบบฟิวชั่น การแข่งขันการปรุงอาหารของผู้ประกอบการจังหวัดพังงา พบกับการแสดงทางวัฒนธรรม ชุดการแสดงของนักเรียน และการแสดงวง ดนตรีศิลปินต่างๆ เช่น วงแทมมะริม,วงสมุท,เตย วีรยา และวงกลม
ทางด้าน นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเวทีนำเสนออาหารรสเลิศและบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านอาหาร การท่องเที่ยว และบริการสุขภาพที่เกี่ยวเนื่อง