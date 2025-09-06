ภูเก็ตส่งเสริม “กุ้งมังกรเจ็ดสี” เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ด้านอาหารและท่องเที่ยว จัดงาน "Phuket Lobster Street - Phuket Lobster Festival 2025

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตจัดงาน "Phuket Lobster Street - Phuket Lobster Festival 2025 ระหว่าง 5-7 กันยายน นี้ ณ ลานมังกร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ "เส้นทางกุ้งมังกรเจ็ดสี"ให้เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น. นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน Phuket Lobster Street - Phuket Lobster Festival 2025 โดยมี นายประยุธ รัตนวรณ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพิบูลศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายชำนาญ ตัณฑวชิระพันธ์ อัยการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ประชาชน เข้าร่วมงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ภายในงาน นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงาน จะได้สัมผัสกับถนนอาหารกังมังกร (Lobster Street Food) ที่รวบรวมเมนูกุ้งมังกรเจ็ดสีหลากหลายสไตล์กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ต โซนตลาดชุมชนและผลิตภัณฑ์ GI อาทิ กุ้งมังกรเจ็ดสี สับปะรดภูเก็ด มุกภูเก็ต และส้มควายภูเก็ต เวิร์กช็อปและนิทรรศการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางกุ้งมังกรและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นายประยุธ รัตนวรณ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2568 ให้สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเส้นทางกุ้งมังกรเจ็ดสี ณ ภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงาน “Lobster Street - Phuket Lobster Festival” ขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน2568 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ "เส้นทางกุ้งมังกรเจ็ดสี"ให้เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารของจังหวัด
ปัจจุบันมิติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงประเด็นที่มีความทาทายในการพัฒนา เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถขับเคลื่อนด้วนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะด้านการเกษตร,ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ,ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงในกระชัง (กุ้งมังกร,ปลากะพง, ปลากะรัง (เก่า), ปลากะมง, ปล่าช่อนทะเล, และปลาทะเล) จำนวน 133 ราย ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 3,133 ราย ส่วนใหญ่มีบ้านเรือนอาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลและมีรายได้จากการทำการประมงเป็นหลัก มีพื้นที่ทำกินน้อยลง จำนวนสมาชิกในครัวเรือนมาก มีรายได้ไม่ค่อยเพียงพอต่อการดำรงชีพ ประกอบกับสัตว์น้ำที่จับได้จะจำหน่ายสด ราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค และปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้
ทางสำนักงานประมงจึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเส้นทางกระชังกุ้งมังกรให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเหนือจรดใต้,ต่อยอดกระชังกุ้งมังกรชาวเลมอแกน ในพื้นที่บ้านท่านท่าฉัตรไชย บ้านป่าหล่าย และราไวย์ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง ชุมเลี้ยงกุ้งมังกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สร้างมูลค่าเพิ่ม และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกุ้งมังกรและสร้าง Phuket Lobster Brand ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผ่านนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจัดกัดจัตและสื่อออนไลน์ สื่อในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สร้างการรับรู้และกระกระตุ้นการบริโภคกุ้งมังกรเจ็ดสีในกลุ่มประชาชนจังหวัดภูนก็ตและนักท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ภูเก็ตมากกว่า 100 ปี เพื่อบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้กุ้งมังกรเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต
กุ้งมังกรเจ็ดสี (Seven-Colored Lobster) ถือเป็นอัตลักษณ์ทางทะเลของภูเก็ต และล่าสุดอยู่ระหว่างการขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication - Gl) ของจังหวัดภูเก็ต ตอกย้ำคุณภาพและความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ทั้งด้านรสชาติเนื้อสัมผัส และสีสันอันสวยงาม