เดือดอีก! หนุ่มใหญ่ ถูกมือปืนปริศนา จ่อยิงหัวอาการส่หัส

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เดือดอีก! หนุ่มใหญ่ ถูกมือปืนปริศนา ใช้อาวุธปืนขนาด 9มม.จ่อยิงหัวอาการโคม่า ตำรวจเร่งสอบขยายผลติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
เมื่อเวลา 20.00 น.(5 ก.ย.68) อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธา ประจำอำเภอกาญจนดิษฐ์ เร่งทำการปั้มหัวใจ (CPR) นาย นพดล อายุ 51 ปี อาศัยอยู่ หมู่3 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอหนองคาย จังหวัดหนองคาย หลังจากถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.จ่อยิง ที่ศรีษะล้มลงอยู่บริเวณหน้าบ้าน ซอยมีสุข หมู่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาการไม่รู้สึกตัว จับชีพจร ไม่ได้ ทางกู้ภัยปั้มหัวใจ ประมาณ 5 นาที จากนั้นเร่งนำส่ง รพ.กาญจนดิษฐ์ แต่อาการโคม่า ทางแพทย์ต้องส่งตัวไปรักษาที่ รพ.สุราษฎร์ธานี
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.อรุณพงษ์ ภารพบ ผกก.สภ.กาญจนดิษฐ์ ร.ต.อ.วัชรินทร์ นุ่นสุวรรณ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 และ ชุดสืบสวน ลงตรวจที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระปืน ขนาด 9มม.ตกอยู่จำนวน 1 ปลอก จากการสอบถาม นางจีรวรรณ ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกสามีไปทำงานเลี้ยงกุ้งที่อำเภอไชยา นานๆกลับมาบ้าน ในช่วงเกิดเหตุตนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังจึงออกมาดูพบว่าสามีถูกยิงนอนแน่นิ่งอยู่ที่หน้าบ้าน จึงร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ซึ่งตนก็ไม่ทราบสาเหตุของการถูกยิงในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปสอบถามรายละเอียดที่ สภ.เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ส่วนสาเหตุในเบื้องต้นคาดว่าเป็นการขัดแย้งเรื่องส่วนตัว จึงถูกคนร้ายติดตามมายิงขณะที่ผู้บาดเจ็บเดินมาจากกลางซอย เมื่อมาถึงหน้าบ้านคนร้าย ได้เข้ามาประชิดตัวแล้วใช้อาวุธปืนจ่อยิงกระสุนเข้าที่ศรีษะได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว