สิ้นสุดการรอคอย! ทย.เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังแล้วหลังใช้เวลาสร้างมากว่า 4 ปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เปิดใช้แล้วอย่างไม่เป็นทางการ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานตรังหลังใหม่ งบประมาณ 1,070 ล้านบาท ในส่วนของภายในประเทศแล้ว หลังผู้รับเหมาทิ้งงาน ก่อสร้างล้าช้า ใช้เวลานานกว่า 4 ปี
วันนี้ (5 ก.ย.) ที่ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้เปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วอย่างไม่เป็นทางการ(Soft Opening) หลังจากมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้ามานานกว่า 4 ปี โดยเปิดใช้งานในส่วนภายในประเทศก่อน โดยได้ย้ายทุกเที่ยวบินมาให้บริการที่อาคารหลังใหม่เป็นวันแรก ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก บรรดาผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินไปยัง กทม. ต่างทยอยเดินทางมาเช็คอินโดยเผื่อเวลาล่วงหน้า เพราะอาคารหลังใหม่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเดิม และหลายคนอาจยังไม่คุ้นเคย
ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมากำกับดูแล รวมทั้งนางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยตัวเองทุกเที่ยวบิน
ทั้งนี้ ในเวลา 09.20 น. เที่ยวบินแรกของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3241 ดอนเมือง-ตรัง ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานตรัง โดยมีนายสกุล ดํารงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง นายสุธรรม เศรษฐพิศาล ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง พร้อมผู้แทนหน่วยงาน สายการบิน เจ้าหน้าที่ ทย. ตั้งแถวรอต้อนรับพร้อมมอบพวงมาลัยแก่ผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินแรกของการใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมจัดการแสดงต้อนรับ
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้โดยสารซึ่งเดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม รวมทั้งมีบุคคลสำคัญอาทิ นายสุนทร เชาว์กิจค้า ส.ว.กระบี่ นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รวมถึงผู้โดยสารขากลับ กทม.อย่างนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเดินทางไปยัง กทม. เพื่อร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาด้วย
สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2564 รวมระยะเวลาก่อสร้างราว 4 ปี วงเงิน 1,070 ล้านบาท ซึ่งถูกผู้รับจ้างรายเก่าทิ้งงานในงวดสุดท้ายมูลค่า 34 ล้านบาท ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามกำหนด ถูกเลื่อนกำหนดเปิดหลายครั้ง และเคยถูกโจรกรรมสายไฟในอาคาร จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
หลายหน่วยงานรวมทั้งภาคประชาชนได้ติดตามเร่งรัดต่อเนื่อง กระทั่งล่าสุดกรม ทย.ได้ผู้รับจ้างรายใหม่มาปิดงานในงวดสุดท้ายได้สำเร็จ จนเปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการได้ในวันนี้ (5ก.ย.)
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรังมีพื้นที่กว่า 3 หมื่นตารางเมตร เมื่อเปิดให้บริการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานตรังได้มากขึ้น จากเดิม 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เป็น 1,200 คนต่อชั่วโมง หรือ 3.4 ล้านคนต่อปี จอดรถยนต์ได้ 700 คัน
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานตรังยังอยู่ระหว่างต่อเติมความยาวทางวิ่ง(รันเวย์) จาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ วงเงิน 1,775 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2571 จะช่วยทำให้ท่าอากาศยานตรังรองรับอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ อาทิ โบอิ้ง B747 โบอิ้ง B777 และแอร์บัส A330 ขนาด 300-400 ที่นั่ง และบินตรงไปยังประเทศในแถบยุโรปและเอเชียได้
ปัจจุบันท่าอากาศยานตรัง มี 3 สายการบินให้บริการ ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และไทย ไลอ้อน แอร์ มีผู้โดยสารมาใช้บริการ 1,500-1,600 คนต่อวัน วันละประมาณ 10 เที่ยวบิน (ไป-กลับ)
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสีหลังคาอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่เดิมเป็นสีฟ้าน้ำทะเล แต่ขณะนี้ สีกลับซีดจางลงอย่างเห็นชัดจนเกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชี่ยล ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บความเรียบร้อยของสีหลังคาตามขั้นตอนการรับประกันวัสดุตามสัญญา คาดว่าสีของหลังคากลับมาเป็นปกติประมาณกลางเดือนกันยายนนี้