ท่าอากาศยานภูเก็ต ซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเต็มรูปแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ตฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise) แผนฉุกเฉินสนามบิน (Airport Emergency Plan: AEP) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยผู้โดยสาร
วันนี้ ( 5 ก.ย.) นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise) แผนฉุกเฉินสนามบิน (Airport Emergency Plan: AEP) ด้านการรักษาความปลอดภัย ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุของสนามบิน (Airport Contingency Plan: ACP) ประจำปีงบประมาณ 2568 บทที่ 4 เรื่อง การตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยหรือวัตถุต้องห้าม
การฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมปฏิบัติและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน และแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต
ในการนี้ นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมฯ โดยมี พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอถลาง, นายเพทาย จันทิมา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) (ชญม.), นางเปมิกา สีสาคูคาม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)), นายทวนชัย ตันสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รภก.(ปร.)) ผู้บริหารและพนักงาน ทภก. พร้อมด้วยสายการบิน ผู้ประกอบการ, หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยกู้ภัย กู้ชีพ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ณ ลานจอดรถยนต์ VIP ทภก.
ด้าน นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อาทิ จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานด้านความมั่นคง ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค 8 และสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยดีและมีผลเป็นที่น่าพอใจ ว่าทางท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถจัดการกับเหตุการ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ