เศร้า ! ซากเต่าตนุขนาดใหญ่ ลอยเกยชายหาดมีบาดแผลฉกรรจ์หลังกระดอง

สุราษฎร์ธานี - สุดเสียดายเต่าตนุขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 60 กก. มีบาดแผลฉกรรจ์หลังกระดอง ถูกคลื่นซัดลอยมาติดชายหาด กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและธนาคารสัตว์น้ำ ชุมชนบ้านใต้ เร่งเข้าตรวจสอบ พร้อมแจ้งประมงอำเภอเข้าตรวจสอบ ก่อนนำไปฝัง
วันนี้ ( 5กันยายน 2568 ) ผู้สือข่าวรายงานว่า มีซากเต่าตนุขนาดใหญ่ ถูกคลื่นซัดลอยมาเกยชายหาดบ้านใต้ ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้แจ้งไปที่ กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง และ ธนาคารสัตว์น้ำ ชุมชนบ้านใต้ ตำบลแม่น้ำ ไปตรวจสอบ ที่เกิเหตุพบว่าเป็นเต่าตนุ น้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ขนาดลำตัวยาว 110 เซ็นติเมตร กว้าง 60 เซ็นติเมตร
พบว่ามีบาดแผลฉกรรจ์ บนหลังกระดอง ยาว 60 เซ็นติเมตร กว้าง 20 เซ็นติเมตร ลึกเข้าไปถึงช่องท้องด้านในมีใส้ทะลักออกมา ตรวจสอบคาดว่าเต่าตนุดังกล่าว ตาย มาแล้วประมาณ 3 วัน และถูกคลื่นซัดลอยมาติดชายหาด กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง และ ธนาคารสัตว์น้ำ ชุมชนบ้านใต้ จึงได้ประสานแจ้งไปยังนายเชาวลิต เพชรน้อย ประมงอำเภอเกาะสมุย และทำการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการพิสูจน์สาเหตุการตาย จากนั้น ได้ช่วยกันนำซากเต่าตนุไปขุดหลุมฝังกลบ
ทั้งนี้กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง และ ธนาคารสัตว์น้ำ ชุมชนบ้านใต้ เผยว่า ทะเลบริเวณช่องอ่างทอง ช่องสมุย พะงัน ชาวประมงชายฝั่งจะพบเห็นเต่าทะเลเป็นประจำ แสดงถึงระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์ ส่วนสาเหตุการตายครั้งนี้ไม่แน่ชัดว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด พร้อมประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มชาวประมง ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และทำการประมงหากพบเห็นเต่าตนุให้ช่วยกันปลดอวน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และอย่าทำร้าย