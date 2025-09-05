พ่อวัย 40 ปีแค้นใจแทนครอบครัวถูกเลิกจ้าง ใช้มีดพร้าบุกทำร้ายเจ้าของร้านบาดเจ็บ

พัทลุง - คุณพ่อวัย 40 ปี แค้นใจแทนลูกเมียและพี่สาวถูกออกจากงาน ใช้มีดพร้าบุกทำร้ายเจ้าของร้านขนมจีนบาดเจ็บ พร้อมทำลายทรัพย์สินภายในร้านพังเสียหาย ก่อนขับรถหนีอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไปชนกับรถอีกคันจนตัวเองบาดเจ็บ
วันนี้ (5 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายและพังร้านขนมจีนจนเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยเหตุเกิดริมถนนโชยบุรี เขตเทศบาลเมืองพัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ในที่เกิดเหตุบริเวณภายในร้านโรงขนมจีน พบข้าวของ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ ถูกทำลายได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อ นายพนมกร เรืองสวัสดิ์ ซึ่งเป็นหุ่นส่วนของร้าน ถูกมีดพร้าฟันเข้าลำตัวและแขนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่ง รพ.พัทลุง
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ก่อเหตุอีก 1 ราย ทราบชื่อ นายชลาธร ขุนเจริญ อายุ 40 ปี ได้รับบาดเจ็บ ขณะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีแล้วไปพุ่งชนกับรถเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บ ก่อนเจ้าหน้าที่จะช่วยปฐมพยาบาลแล้วนำคนเจ็บส่ง รพ.พัทลุง เช่นกัน
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่โรงขนมจีนเปิดขายให้ลูกค้าที่กำลังนั่งทานขนมจีนกันในร้ายหลายโต๊ะ นายชลาธร ได้ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วเอะอะโวยวาย ก่อนที่จะใช้มีดพร้าฟันเจ้าของร้านจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะไล่พังโต๊ะและรถจักรยานยนต์ที่จอดในร้านได้รับความเสียหาย ลูกค้าวิ่งหนีคนละทิศละทาง และหลังจากนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์ออกไป ก่อนจะพุ่งชนกับรถเจ้าของร้านอีกคนจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนสาเหตุในเบื้องต้นคาดเกิดจากความโกรธแค้นที่เจ้าของร้านเลิกจ้างเมีย ลูกและพี่สาว ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจ จึงบุกมาทำร้ายและพังร้านจนได้รับความเสียหาย โดยกล้องวงจรปิดและลูกค้าที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ด้าน นายชิโณรสค์ ขุนเจริญ เจ้าของร้านอีกคน กล่าวว่า ลูกน้องโทรแจ้งว่ามีคนบุกทำร้ายและทำลายร้านขนมจีน จึงขับรถออกมาดู เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ถูกรถจักรยานยนต์ขับมาพุ่งชนจนมีคนได้รับบบาดเจ็บ มาทราบอีกทีว่าคนที่ขับรถชนนั้นเป็นคนทำร้ายคนในร้านได้รับบาดเจ็บดังกล่าว