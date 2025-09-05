เปิดประวัติ "พล.ต.นรธิป โพยนอก" ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 4

พล.ต.นรธิป โพยนอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 เตรียมทหารรุ่นที่ 26 เพื่อนร่วมรุ่นกับ “ผบ.ทบ.ปู” พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ “แม่ทัพกุ้ง” พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และ “รองเติ่ง” พล.ต.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 2
ในกองทัพภาคที่ 2 พล.ต.นรธิป โพยนอก มีความอาวุโสเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งทำให้ก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่า อาจจะได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 คนต่อไป
พล.ต.นราธิป หรือ “รองยูร” เมื่อครั้งมียศ ร.อ.เคยเป็นอดีตนายทหารคนสนิท (ทส.) ของ พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ถึงแก่อนิจกรรมไป
ต่อมาได้เป็น ทส.ของ พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล อดีตแม่ทัพคนที่ 2 คนแรกที่เปิดศึกไทย-กัมพูชา หลังมี MOU 43 เมื่อปี 2551
ต่อมาเป็นผู้การกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา รองเสนาธิการกองทัพภาค 2 และเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2
เติบโตตามลำดับ ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 -2567 เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 จ.นครราชสีมา หรือ “กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี” รับผิดชอบชายแดนภาคอีสานตอนบน ตั้งแต่ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร โดยหน่วยขึ้นตรงของ พล.ร.3 ตั้งกระจายอยู่ใน จ.นครราชสีมา เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม จากนั้นเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาค 2