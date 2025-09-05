เสียงสะท้อนชาวสตูล! ฝากรัฐบาลใหม่อย่าเล่นเกมการเมืองมากไปจนลืมความเดือดร้อน ปชช.

สตูล – ชาวสตูลฝากรัฐบาลใหม่อย่าเอาเวลาไปเล่นการเมืองมากเกินไป จนลืมว่าชาวบ้านเดือดร้อน ทั้งปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาชายแดน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำงานเพื่อประชาชนและบ้านเมืองอย่างแท้จริง
วันนี้ (5 ก.ย.) สายตาของประชาชนทั่วประเทศจับจ้องไปที่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกำลังจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ขณะที่ในพื้นที่ ต.คลองขุด อ.เมือง จังหวัดสตูล เสียงของชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า และแรงงานรายวัน ต่างสะท้อนความคาดหวังไปยังนักการเมืองในสภาว่า อยากให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องอย่างจริงจัง และจริงใจต่อประชาชน
นายสุรินทร์ เหล่ทองคำ พ่อค้าคนหนึ่งในชุมชนเมืองสตูล บอกว่า สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุดไม่ใช่เกมการเมือง แต่คือการเร่งแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในปัจจุบัน ราคาสินค้าที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้ที่ลดลง ทำให้การใช้ชีวิตทุกวันเต็มไปด้วยความกดดัน พวกเราขอแค่รัฐบาลใหม่อย่าเอาเวลาไปเล่นการเมืองมากเกินไป จนลืมว่าชาวบ้านเดือดร้อน ทั้งปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาชายแดน
ในขณะเดียวกัน ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยสะท้อนเสียงตรงกันว่า หากได้ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แม้จะเหลือเวลาในการบริหารประเทศไม่มากนัก แต่ก็ยังคาดหวังว่าจะเห็นการแก้ปัญหาเชิงรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง และความมั่นคง โดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งหลายคนมองว่ายังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจในอธิปไตยของชาติ
นางรอเกี๊ยะ เหล่ทองคำ แม่ค้าขายอาหารในชุมชน ยอมรับว่า ไม่ได้ติดตามข่าวสารการเมืองอย่างใกล้ชิดนัก เพราะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวทุกวัน แต่สิ่งที่เธอและคนรอบข้างพูดเหมือนกันคือ ต้องการเห็นรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเป็นอันดับแรก พร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองทุกฝ่ายทำงานเพื่อประชาชนและบ้านเมืองอย่างแท้จริงและจริงใจ