ททท.กระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีน ดึงกลุ่ม “Mermaid Diving” เทรนด์สุดฮิตของนักท่องเที่ยวจีน ดำน้ำทะเลไทย เพิ่มรายได้จากกลุ่มคุณภาพ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ททท. กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำ Mermaid Diving กีฬาแนวใหม่ที่ผสมสานการดำน้ำ โยคะ และการว่ายน้ำ เทรนด์สุดฮิตของนักท่องเที่ยวจีน เพื่อเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มความสนใจเฉพาะในตลาดจีน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านกิจกรรม "Amazing Thailand, Beauty Diving" เพื่อต่อยอดตลาดคุณภาพและสร้างรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง โดยเน้นกลุ่ม Mermaid Diving กีฬาแนวใหม่ที่ผสมสานการดำน้ำ โยคะ และการว่ายน้ำ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในจีน โดยกลุ่มตลาดดำน้ำของจีนได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และในปี 2561 มีจำนวนคนสอบใบดำน้ำเพิ่มขึ้น 596 จากทั่วโลก โดยมีชาวจีนสอบใบดำน้ำเพิ่มขึ้น 40% คิดเป็น 8 เท่าจากทั่วโลก นอกจากนี้ ประมาณ 50% ของนักดำน้ำใช้จ่ายมากกว่า 1,200 เหรียญสหรัฐในกิจกรรมการดำน้ำ โดยเฉพาะ Mermaid Diving ที่เป็น กลุ่มนักดำน้ำที่รักการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ การแบ่งปัน และเป็น Influencer ที่มีกำลังซื้อด้วย
ในโอกาสเดียวกันนี้ ในค่ำวันที่ 4 กันยายน 2568 ททท. ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม Beauty Diving ณ โรงแรมดุสิตลากูน่า จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญรพี ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการกองตลาดเอเชียตะวันออก ททท.นายรังสิมัน กิ่งแก้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางสาวแววดาว อนุสถิต อิอาร์ต ผอ.ททท.สำนักงานกว่างโจว นางสาวสุนีย์รัตน์ รุจีมาศ รอง ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต Ms.Shirley Yan Country Manager SSI China Mr.Neil Francis Biz Manager West Coast ot Thailand เข้าร่วม
ซึ่งภายในงานมีซุ้มถ่ายรูป Amazing Thailand Underwater World ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมทางเงือกร่วมถ่ายรูป และเกิดการ Post & Share ไปยังโซเชียลมีเดียของจีน กิจกรรมเวิร์คช็อป Upcycling ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้ขยะจากทะเลหรือวัสดุจากธรรมชาติตกแต่งกระเป๋าผ้าตามสไตล์ที่ตัวเองชอบและทำพวงกุญแจ ซึ่งถือเป็นการสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tounsm) ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้เกิดความอยากเดินทางมาดำน้ำที่ประเทศไทยในครั้งต่อ ๆ ไป รวมถึงเป็นการร่วมมือ กับพันธมิตรทางการท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำให้เกิดการนำไปสู่การขายแพ็กเกจดำน้ำของประเทศไทยไปยังนังนักท่องเที่ยวจีนต่อไป
นายบุญรพี ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการกองตลาดเอเชียตะวันออก ททท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท. สำนักงานกว่างโจว ร่วมกับ สมาคมดำน้ำแห่งนครกว่างโจว (Guangzhou Diving Association) หน่วยงาน สถาบันการฝึกอบรมการดำน้ำ (Scuba School Intemationational) และบริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการดำน้ำDive Club นำเสนอขายแพ็กเกจดำน้ำประเทศไทยไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่ม Mermaid Diving โดยจะมีนักดำน้ำกลุ่มแรก Mermaid Diving จำนวนกว่า 150 คน เดินทางมาดำน้ำบริเวณเกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2568 ซึ่งคาดว่าหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะสามารถสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงจุดดำน้ำของประเทศไทย ทั้งทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก และอ่าวไทยทางทิศตะวันออก ที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี