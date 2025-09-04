เตรียมเนรมิตเมืองเก่าสงขลาในงาน “Lighting of Songkhla Lagoon 2025“ วันที่ 11-14 ก.ย.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา จับมือ อบจ.สงขลา สสปน. SCEB เตรียมจัดงาน “Lighting of Songkhla Lagoon 2025” ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย.68 เนรมิตเมืองเก่าสงขลาส่งเสริมเศรษฐกิจ เชิดชูอัตลักษณ์ทางพหุวัฒนธรรม
วันนี้ (4 ก.ย.) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สสปน. SCEB และเครือข่ายภาครัฐ–เอกชน เตรียมจัดงาน “Lighting of Songkhla Lagoon 2025” เทศกาลไฟและแสงสีริมทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งชีวิต : Light of Life” ระหว่างวันที่ 11–14 กันยายน 2568 ณ ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), ผศ. ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว
โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทศกาล (Festival Economy) กระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของสงขลาให้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคุณค่าและยั่งยืน คาดว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก ทั้งยังถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเสนอเชิดชูอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าทางพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา