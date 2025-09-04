ระทึก! รถพุ่งชนชาวบ้านวัดนาแล ขณะรวมตัวค้านตั้งรักษาการณ์เจ้าอาวาส เจ็บ 1 ราย

นครศรีธรรมราช - ชาวบ้านรอบวัดนาแลรวมตัวค้านการส่งพระสงฆ์ในปกครองของเจ้าคณะในพื้นที่เข้ามาเป็นรักษาการณ์เจ้าอาวาส แต่เจอคนอีกกลุ่มขับรถฝ่ากลางลานวัด ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ 1 ราย พร้อทจี้เจ้าคณะภาค-เจ้าคณะจังหวัดเลิกดองปัญหา
วันนี้ (4 ก.ย.) ชาวบ้านรอบวัดสโมสรสันนิบาต หรือวัดนาแล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จำนวนหลายสิบคนได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้าน พร้อมทั้งแสดงป้ายไม่ยอมรับการส่งพระสงฆ์ในปกครองของเจ้าคณะปกครองในพื้นที่เข้ามาเป็นรักษาการณ์เจ้าอาวาส ซึ่งมีการส่งรักษาการเจ้าอาวาสจากที่อื่นเข้ามา พร้อมนำคนซึ่งไม่ใช่ชาวชุมชนรอบวัดมากดดันชาวบ้านรอบวัดและมีพฤติกรรมคุกคามถึงขั้นขับรถฝ่าเข้าในกลุ่มคน ทำให้หญิงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อ นางอุไรพร ตรึกตรอง อายุ 57 ปี ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลบวมซ้ำบริเวณขาซ้าย ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการเจตนาหรือไม่ ทำให้สถานการณ์เต็มไปด้วยความตึงเครียด
ต่อมา นางอุไรพร ผู้บาดเจ็บได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.สิชล เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ ที่ขับรถชนตนเองและได้ขับหลบหนีไป โดยมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างไว้ได้ทั้งหมด
ส่วนความตึงเครียดในวัดฝ่ายบ้านเมืองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ชาวบ้านรอบวัดได้ร่วมกันเข้าเวรเฝ้ายามแสดงจุดยืนไม่ต้อนรับพระที่ถูกส่งเข้ามารักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งทุกคนต่างทราบว่ามีเบื้องหลังบางอย่างในการถูกส่งเข้ามา แม้ชาวบ้านในชุมชนรอบวัดจะไม่ยอมรับในกระบวนการแต่งตั้ง รวมทั้งไม่ยอมรับสงฆ์ฝ่ายปกครองพื้นที่ทั้งในระดับตำบลและอำเภอ โดยมีการนำเอากลุ่มคนซึ่งไม่ใช่ญาติโยมรอบวัดแต่เดิมเข้ามากดดันชาวชุมชนรอบวัด โดยอ้างถึงการแต่งตั้งที่ดำเนินการโดยชอบด้วย พรบ.สงฆ์ แต่กลายเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอด 4-5 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่มีการแก้ไขปัยหาอย่างเป็นรูปธรรมจากเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด หรือระดับภาค เนื่องจากมีความไม่ชอบมาพากลบางอย่างรวมทั้งเห็นว่าเป็นการส่งคนของฝ่ายสงฆ์ในพื้นที่ โดยที่ชาวบ้านไม่เชื่อมั่นและมีวัตรปฏิบัติที่ชาวบ้านไม่เคารพศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงออกถึงการป้องกันเงินของวัดที่มีอยู่เกือบ 20 ล้านบาท เนื่องจากเป็นที่หมายตาของคนบางกลุ่มที่จะเข้ามาครอบงำ อีกทั้งยังขัดต่อคำสั่งเสียของพระครูอินทรวัชรคุณ หรือหลวงพ่อเพชร พระมหาเถระ อดีตเจ้าอาวาสวัดที่เคารพศรัทธาของชาวตำบลเสาเภา
โดยชาวบ้านและโยมอุปัฎฐากรอบวัดได้ร้องเรียนไปยังเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าคณะภาค ฝ่ายมหานิกาย เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากในระดับปกครองชั้นตำบล ชั้นอำเภอ ไม่สามารถแก้ไขได้และเป็นชนวนหนึ่งของความขัดแย้ง แต่ยังไม่เป็นผล ล่าสุดได้มีการรวมตัวส่งทีมทายกอาวุโส เดินทางไปยังวัดไตรธรรมาราม เพื่อพบกับพระพรหมวชิรเมธาจารย์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะภาค 16 เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหานี้อีกครั้ง โดยวันนี้พบว่าเป็นการประชุมพระสงฆ์ในระดับเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัดในเขตภาค 16 ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งหากยังไม่แก้ไขปัญหานี้โดยเร็วอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างมากขึ้น