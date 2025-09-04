สั่งปิดน้ำตก ในอุทยาน แห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ชั่วคราวหลังฝนตกหนัก

พังงา - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ประกาศปิดน้ำตกในพื้นที่อุทยาน ชั่วคราว หลังมีฝนตกต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วันนี้ ( 4 ก.ย.) นายปรารพ แปลงงาน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เปิดเผยว่าในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ป้องกันมีให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรนักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่1454/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน์ ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2568 เป็นการชั่วคราว หรือจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย พร้อมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกมีลำห้วยหลักหรือลำหรือห้วยสาขาต่างๆ ขอให้ราษฎรผู้อาศัยริมลำห้วยที่น้ำไหลจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำไหลหลหลาก ดินโคลนถล่มควรระวังผิวจราจรลื่น ต้นไม้หักโค่น
สำหรับราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำหัวยให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อปริมาณน้ำในลำธารและแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในระดับปกติแล้วอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง