รองผู้ว่า-ผู้การ จ.ยะลาเข้าตรวจสอบจุดซุ่มยิง “โกซาน” เจ้าของล้งทุเรียนรายใหญ่ใน อ.เบตงเสียชีวิต

ยะลา - รองผู้ว่าฯ ยะลา ผู้การ จ.ยะลา พร้อมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน เข้าตรวจสอบจุดที่คนร้ายซุ่มยิง "โกซาน" เจ้าของล้งทุเรียนรายใหญ่ใน อ.เบตง ดับคาที่ เจ้าหน้าที่ตั้งปมไว้หลายประเด็น พร้อมเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
วันนี้ (4 ก.ย.) นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ลงพื้นที่ล้งรับซื้อทุเรียนโกซาน บ้าน กม.39 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา หลังเมื่อคืนที่ผ่านมา คนร้ายลอบยิงนายประเสริฐ คณานุรักษ์ หรือ โกซาน อายุ 68 ปี เสียชีวิต
ภายในที่เกิดเหตุมีรถกระบะที่นำทุเรียนมาส่งจอดอยู่หลายคัน มีพนักงานและชาวสวน พ่อค้าที่นำทุเรียนมาส่งขายจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจบริเวณโต๊ะรับซื้อทุเรียน ที่นายประเสริฐนั่งอยู่กับพนักงานร้านก่อนถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ศีรษะ จำนวน 1 นัดด้านข้างทะลุตาข้างซ้าย เสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้พลาสติก โดยกระสุนเข้าบริเวณศีรษะ
ตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบจุดที่คาดว่าคนร้ายซุ่มยิง เพื่อค้นหาปลอกกระสุน โดยรอบ ทั้งจุดที่โกซานนั่งเสียชีวิตและสวนทุเรียนด้านข้างล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบร่องรอยหมอบคลานของคนร้ายจำนวน 2 คน ตามโพรงหญ้าด้านหลังล้งทุเรียน คาดว่าน่าจะใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการยิง พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
ส่วนสาเหตุ เจ้าหน้าที่ตั้งไว้หลายประเด็น ทั้งเรื่องส่วนตัว ปัญหาทางธุรกิจ และการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนญาติผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
ด้านนายณัฐวุฒิ สิทธิวิริยะกุล คนงานในล้นทุเรียนโกซาน เล่าว่า โกซานเป็นคนใจดีมากกับลูกน้องกับชาวบ้านในพื้นที่ เป็นคนใจถึงทั้งคนสวนและลูกน้อง ไม่เคยบาดหมางใจอะไรกับใครในพื้นที่ เสียใจมากที่เสียคนดีไป โกซานเป็นคนที่คอยช่วยชาวสวนจริงๆ ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องราคาทุเรียนที่ตกต่ำมาก ตั้งแต่โกซานมารับซื้ออยู่ล้งจุดนี้มา 6 ปี ทำให้ราคาทุเรียนหน้าสวนขึ้นมาทุกปี และทำให้ชาวสวนในพื้นที่ดีใจมาก เพราะไม่ต้องไปขายทุเรียนไกลถึงตัวจังหวัดยะลา หลังจากรู้ข่าวการเสียชีวิตของโกซาน ขาวสวนต่างเสียใจต่อการจากไป
สำหรับล้งรับซื้อทุเรียนโกซานแห่งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วยนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิทยา กรมณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์มาติดตามสถานการณ์ทุเรียน การบริหารจัดการ และการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมพบปะภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา