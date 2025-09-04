สงขลาระอุ! “Songkhla PAO Charity 2025” ดึงยักษ์ไทยลีกฟัดเดือด พร้อมศึกข้ามพรมแดนไทย–มาเลย์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 11.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยผ่านรายการ “กระบอกเสียง อบจ.สงขลา” ทาง สวท.สงขลา FM 90.5 MHz ประกาศศึกใหญ่ “Songkhla PAO Charity 2025” ศึกลูกหนังการกุศลสุดมันส์ ที่จะระเบิดแข้งในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคมนี้ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา
งานนี้แฟนบอลห้ามพลาด เพราะโปรแกรมฟาดแข้งจัดเต็ม 2 คู่ดุเดือด เริ่มเวลา 18.00 น. “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปะทะ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ก่อนปิดท้ายคู่ไฮไลต์เวลา 20.00 น. “เงือกสมิหลา” สงขลา เอฟซี เปิดรังดวลแข้งข้ามพรมแดนกับ “ตรังกานู เอฟซี” ตัวแทนแกร่งจากมาเลเซีย โดยเกมทั้งหมดมีถ่ายทอดสดผ่าน BG SPORTS ให้แฟนลูกหนังทั่วประเทศและต่างแดนได้มันส์ไปพร้อมกัน
บัตรเข้าชมเปิด 4 โซนเดือด! โซน N และ S ราคา 200 บาท, โซน E ราคา 300 บาท และโซน W ราคา 500 บาท เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนนี้ ผ่าน Ticket Melon และ Walk in ที่เซนทรัล หาดใหญ่ (เฉพาะเสาร์–อาทิตย์), โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา และสนามกีฬาติณสูลานนท์
นายก อบจ.สงขลา ฝากถึงแฟนบอลทั่วไทยว่า ศึกครั้งนี้นอกจากจะได้ชมเกมระดับบิ๊กแมตช์ ยังได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกัน เพราะรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดสงขลา และผลักดันกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
เดือดแน่นอน ทั้งมันส์ ทั้งได้บุญ แฟนบอลตัวจริงต้องไปเชียร์ติดขอบสนาม