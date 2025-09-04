ไม่คุ้มเลย! ตชด.รอดักจับสาวบัญชีม้าหน้าคุกวันพ้นโทษ ปล่อยโฮเศร้าไม่ทันได้เริ่มต้นใหม่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตชด.437 รอดักจับหญิงสาวเจ้าของบัญชีม้าหน้าประตูทัณฑสถานหญิงสงขลาในวันพ้นโทษ เจ้าตัวถึงกับร้องให้โฮคิดว่าจะได้กลับบ้านเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ต้องมาโดนคดีใหม่ เผยขายไปในราคา 300 บาทแต่ไม่คุ้มกันเลย
วันนี้ (4 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 จ.สงขลา นำหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่ ไปรอจับ น.ส.พรทิพย์ แก้วหนู ผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของบัญชีม้า ขณะพ้นโทษเดินออกจากประตูทัณฑสถานหญิงสงขลา หลังถูกจับกุมคดีเสพยาเสพติดและต้องโทษจำคุก 3 เดือน มาวันนี้แม้ว่าจะได้รับอิสระแต่ก็ถูกจับอีกครั้งโดยยังไม่ทันได้กลับบ้าน ซึ่งมีญาติก็มารอรับอยู่ที่หน้าทัณฑสถานหญิงสงขลา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่แสดงหมายจับให้ดู น.ส.พรทิพย์ ถึงกับร้องไห้ปล่อยโฮออกมาทันที เพราะแทนที่จะได้กลับบ้านแต่ต้องมาถูกจับอีกครั้ง และต้องถูกส่งตัวไปที่ สภ.เกาะกลาง จ.กระบี่ ที่ถูกผู้เสียหายแจ้งความจับไว้ เพราะเป็นเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้โอนเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์
จากการสอบสวน น.ส.พรทิพย์ ก็ไม่ได้ปฏิเสธและยอมรับสารภาพว่า ได้ขายบัญชีม้าให้กับ นายเอก ในราคาเพียง 300 บาท เพราะตอนนั้นไม่มีเงินและไม่คิดว่าจะถูกนำไปใช้หลอกเหยื่อกลายเป็นคดี ถึงตอนนี้จึงรู้ว่าไม่คุ้มเลย ตอนแรกคิดว่าเมื่อพ้นโทษออกมาก็จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและกลับบ้านไปทำนากับพ่อ แต่ต้องมาถูกจับกุมคดีบัญชีม้าอีก 1 คดี พูดอะไรไม่ออกได้แต่ร้องไห้เพราะเพิ่งโทษมาสด ๆ ร้อน ๆ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่ง สภ.เกาะกลาง จ.กระบี่ ดำเนินคดีในข้อหา สนับสนุนนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สนับสนุนฉ้อโกงประชน, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลใช้หรือยืมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่น