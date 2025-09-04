xs
เกลือเป็นหนอน! กองปราบตามจับอดีต รปภ.เปิดโรงงานให้เพื่อนขโมยเหล็กนาน 10 ปี สูญเกือบ 10 ล้าน

4 ก.ย.



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจกองปราบตามจับอดีต รปภ. จากเกลือกลายเป็นหนอนให้ทีมงานเข้าไปขโมยเหล็กในโรงงานที่เป็น รภป.มานับ 10 ปี รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 10 ล้านบาท อ้างจำเป็นต้องทำเพราะเป็นหนี้ระบบ เล่นหวย ส่งลูกเรียนและต้องผ่อนบ้าน

วันนี้ (4 ก.ย.) ตำรวจสอบกลาง (CIB) โดยกำลังของตำรวจกองปราบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ชุดปฏิบัติการสงขลา นำทีมโดย พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สารวัตร กก.6 บก.ป. ลงพื้นที่จับกุม นายเสนีย์ รัษฎาการ อายุ 56 ปี หลังจากสืบทราบว่ามาพักอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ที่ จ.16/2568 ลงวันที่ 9 ม.ค.2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่ในความครอบครองของนายจ้าง โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือรับของโจร”


ขณะเข้าจับกุมพบตัว นายเสนีย์ อยู่ในบ้านและยอมมอบตัวแต่โดยดีและอ่านหมายจับให้ทราบ ซึ่ง นายเสนีย์ ก็รู้ตัวอยู่ก่อนแล้วว่าถูกออกหมายจับ และได้หลบหนีการจับกุมมานานหลายเดือน จึงคุมตัวส่ง สภ.มะนัง จ.สตูล เพื่อทำบันทึกการจับกุม และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองแงะ จ.สงขลา ตามคดีที่ถูกออกหมายจับไว้

สำหรับพฤติกรรมของ นายเสนีย์ ก่อนหน้านี้เป็น รปภ. อยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อ.สะเดา จ.สงขลา และทำอยู่นานนับสิบปี แต่ว่าจากเกลือกลับกลายเป็นหนอน เนื่องจากตอนเป็นยามได้ปล่อยให้ทีมงานเข้าไปขโมยเหล็กในโรงงานเอาไปขายหลายครั้ง แต่ละครั้งขายได้เป็นหมื่นและนำเงินมาแบ่งกัน


นายเสนีย์ อ้างว่าจำเป็นต้องทำแบบนี้เนื่องจากเป็นหนี้นอกระบบ หาเงินไม่พอใช้หนี้ และเล่นหวย ต้องส่งลูกเรียนอีก 2 คน และมีภาระต้องผ่อนบ้าน จึงต้องใช้วิธีให้พรรคพวกที่รู้จักกันเข้าไปขโมยเหล็กในโรงงาน โดยใช้รถกระบะเข้าไปขนออกมาเป็นคันรถ

แต่สุดท้ายความแตกถูกเจ้าของโรงงานจับได้และแจ้งความดำเนินคดี ก่อนที่จะหนีออกนอกพื้นที่มากบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้ สำหรับมูลค่าความเสียหายของโรงงานแห่งนี้ที่ ถูกนายเสนีย์ กับพวกขโมยเหล็กไปขายตลอด 10 ปี ที่ทำงานอยู่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงเกือบ 10 ล้านบาท

