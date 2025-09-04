คนร้ายยิง “โกซาน” เจ้าของล้งทุเรียนดังในพื้นที่ อ.เบตง-ธารโต จ.ยะลา เสียชีวิต

ยะลา - คนร้ายลอบยิง “โกซาน” เจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนในพื้นที่ อ.ธารโต อ.เบตง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตำรวจเร่งตรวจสอบตั้งประเด็นขัดแย้งส่วนตัวหรือก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
วานนี้ (3 ก.ย.) เวลาประมาณ 20.45 น. คนร้ายใช้อาวุธลอบปืนยิงนายประเสริฐ คณานุรักษ์ หรือโกซาน อายุ 68 ปี เจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนโกซาน บ้าน กม.39 ติดกับทางเข้าน้ำตกละอองรุ้ง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ ตำรวจ สภ.อัยเยอร์เวงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ โดยปิดกั้นพื้นที่ เพื่อรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานต่างๆ ขยายผลหาความเชื่อมโยงติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
สำหรับ “โกซาน” ผู้เสียชีวิต เป็นเจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยะลา โดยเฉพาะในอำเภอธารโตและอำเภอเบตง โดยทุกปีจะเข้ามารับซื้อทุเรียนที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง ตามคำชวนของชาวบ้านในพื้นที่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตั้งประเด็นว่า อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว หรือการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบความเชื่อมโยงอีกครั้ง