พังงาฝนตกหนัก น้ำระบายไม่ทันไหลท่วมถนนเพชรเกษม สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง รถเล็กวิ่งได้ 1 ช่องทาง

พังงา – ฝนตกหนัก น้ำรอระบาย ไหลท่วมถนนเพชรเกษม สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง หมวดทางหลวงเร่งติดตั้งป้ายเตือน รถเล็กวิ่งได้ 1 ช่องทางจราจร คาดหากฝนหยุดตก น้ำทะเลไม่หนุน น้ำระบายหมดภายใน 1-2 ชั่วโมง
วันนี้ (4 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหนองมูลตะกั่ว ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เร่งติดตั้งป้าย พร้อมสัญญาณเตือน หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จนน้ำท่วมขังผิวจราจรถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สูง 20-40 เซนติเมตร ทำให้รถเล็กต้องขับลุยน้ำผ่านไปอย่างช้าๆ ขณะที่เทศบาลตำบลคึกคัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและถ้าน้ำทะเลไม่หนุนหรือฝนไม่ตกลงมาเพิ่มคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงจะสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกรายงานว่ามีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร