“หาดราไวย์” จ.ภูเก็ต ติด TOP 10 จุดหมายสวรรค์นักชิมระดับโลกซัมเมอร์นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - Airbnb เผยหาดราไวย์ ภูเก็ต ติดอันดับหนึ่งใน 10 จุดหมายที่กำลังมาแรงที่สุด ช่วงฤดูร้อนปี 2568 สำหรับนักเดินทางสายชิมจากทั่วโลกที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ หนีความแออัดในเมืองใหญ่ ที่พักสวยมีความยูนีค เน้นสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นในราคาที่เข้าถึงได้
รายงาน Airbnb 2025 Summer Travel Trends ระบุว่านักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเลี่ยงเมืองหลวงที่แออัดและหันไปหาสถานที่ที่เป็น Hidden Gems หรือจุดหมายที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก และสำหรับประเทศไทย นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกที่จะท่องเที่ยว “ราไวย์” แทน “ป่าตอง” ที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทหรู อีกทั้งยังเลือก “ตลาดอาหารทะเลท้องถิ่น” แทน “ร้านไฟน์ไดนิ่งระดับ
ไฮเอนด์” นอกจากนี้ ผลสำรวจผู้บริโภคล่าสุดโดย Panterra พบว่า เกือบครึ่งหนึ่ง หรือราว 47% ของนักเดินทางให้ความสำคัญกับ “อาหารท้องถิ่นแท้ๆ” เป็นอันดับหนึ่งในประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
นักเดินทางทั่วโลกกว่า 1 ใน 5 ระบุว่าเลือกใช้บริการ Airbnb มากกว่าที่พักประเภทอื่นๆ เพราะต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น2 ซึ่งมีเสน่ห์เฉพาะตัว ที่ผสมผสานทั้งความเป็นท้องถิ่นและตัวเลือกใหม่ๆ นอกจากนี้ ที่พักยูนีคบน Airbnb ไม่ว่าจะเป็นพูลวิลล่าส่วนตัว บ้านพักกลางสวนเขตร้อน หรือ วิลล่าติดทะเลสุดหรู ล้วนช่วยผลักดันให้หาดราไวย์กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายและความแออัดในเมืองใหญ่ เพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศท้องถิ่นในราคาที่เข้าถึงได้
สำหรับนักเดินทางสายชิมที่กำลังมองหาจุดหมาย “สายกิน” แห่งใหม่ Airbnb เปิดเผย 10 จุดหมายที่กำลังมาแรงที่สุด
ทั่วโลกในฤดูร้อนปี 25683 ได้แก่ อะลาซีโอ (Alassio), อิตาลี: เมืองชายฝั่งที่ให้บรรยากาศคล้ายเมืองโปซีตาโน (Positano) โดดเด่นด้วยอาหารทะเลสด ดอกไม้และสมุนไพรท้องถิ่น รวมถึงน้ำมันมะกอกคุณภาพสูง
รอตเทอร์ดาม (Rotterdam), เนเธอร์แลนด์: เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ โด่งดังด้านอาหารนานาชาติ
สุดสร้างสรรค์ พร้อมทัวร์อาหารให้สายกินได้ดื่มด่ำ,ชีคลานา เดอ ลา ฟรอนเตรา (Chiclana de la Frontera), สเปน: เมืองชายหาดแถวคอสต้า เดอ ลา ลูซ (Costa de la Luz) มีร้านอาหารระดับโลกมากมาย โดยเฉพาะเมนูปลาทูน่าครีบน้ำเงิน,เบโล ฮอริซอนเต (Belo Horizonte), บราซิล: มีชื่อเสียงด้านอาหารดั้งเดิมของเมืองมินัส เจไรช์ (Minas Gerais)
เช่น ถั่วผัดสูตรพื้นเมือง (Feijão Tropeiro) ขนมปังชีส (Pão de Queijo) รวมถึงขึ้นชื่อด้านกาแฟท้องถิ่น
ชิลลอง (Shillong), อินเดีย: เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นเมืองเผ่า Khasi และสตรีทฟู้ดชื่อดัง ,มาร์ลอท พาร์ค (Marloth Park), แอฟริกาใต้: ตั้งอยู่ติดอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (Kruger) มีสภาพอากาศเหมาะสำหรับการปลูกองุ่น และเป็นที่ตั้งของโรงบ่มไวน์ชั้นดีหลายแห่ง
,เมืองอารากาวะ (Arakawa City), ญี่ปุ่น: ย่านเงียบสงบในโตเกียวตะวันออก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่แทนย่านชิบูย่า สวรรค์ของนักชิม มีคลาสสอนทำราเมง-เกี๊ยวซ่า และถนนย่านการค้า Joyful Minowa ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟตระกูลเก่า
หาดราไวย์, ประเทศไทย: ชายหาดเงียบสงบ ปลายสุดทางใต้ของภูเก็ต โดดเด่นด้วยอาหารทะเลสดใหม่และวัตถุดิบท้องถิ่นที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอาหารไทย ,ซานตา เตเรซิตา (Santa Teresita), อาร์เจนตินา: เมืองอาหารของบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) ที่มีร้านอาหารรางวัลระดับโลกกว่า 50 แห่ง อาหารท้องถิ่นหลากหลายที่ได้รับอิทธิพลจากอิตาลี สเปน และยุโรป,โอนีออนตา (Oneonta), นิวยอร์ก สหรัฐฯ: จุดหมายซ่อนเร้นในเทือกเขาแคทสกิลส์ (Catskills) มีโรงเบียร์และร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์ม
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ใหม่จากนักเดินทางทั่วโลกจำนวนมาก ที่เริ่มหันหลังให้กับเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความแออัด และเลือกจุดหมายปลายทางท้องถิ่นและเข้าถึงได้มากขึ้น Airbnb ได้ยกให้ หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ชายหาดเงียบสงบทางตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสายกินระดับโลกที่มาแรงที่สุดสำหรับฤดูร้อนปี 2568 โดยมี “อาหารไทย” ที่ยังคงเป็นพลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตลอดทั้งปี ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งในการเชิญชวนให้ผู้คนมาสัมผัสรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย
“หาดราไวย์” มีรากฐานจากหมู่บ้านชาวเล ปัจจุบันกลายเป็นจุดหมายปลายทางสายกินระดับโลก ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศผ่อนคลายตามชายหาด โดดเด่นด้วยอาหารทะเลสดใหม่ที่ชาวบ้านจับเองและส่งตรงมาที่ชายหาดทุกวัน ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อสัมผัสรสชาติอาหารทะเลสดๆ ตลาดท้องถิ่น และร้านอาหารริมหาดบรรยากาศเป็นกันเอง
