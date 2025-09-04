พังงาฝนตกหนักต่อเนื่อง หวั่นน้ำท่วมอีก ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเฝ้าระวัง

พังงา - พังงาฝนตกหนักต่อเนื่อง หวั่นน้ำท่วมอีก ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรง เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือ
เมื่อวันนี้ ( 4 กันยายน 2568 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เกรงว่าจะมีน้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก นายไพรัช เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงา มีฝนตกต่อเนื่องและบางแห่งมีฝนตกหนัก ส่งผลให้ระดับน้ำในลำคลองและพื้นที่เสี่ยงอาจเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นลมมีกำลังแรง คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร
ทำให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ชายฝั่งทะเล รวมถึงบริเวณภูเขาเชิงเขา ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
พร้อมขอให้ชาวประมงและเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ ทางจังหวัดพังงาได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและทีมกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
หากเกิดเหตุฉุกเฉินจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้
โดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกรายงานว่ามีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร