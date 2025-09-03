3 หน่วยงานร่วมจัดอีสปอร์ตรอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนใต้ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.

3 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดแข่งขัน GAMERS GALAXY SOUTHERN BORDER PROVINCES E-SPORTS CHAMPIONSHIP SERIES ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท ดันเยาวชนชายแดนใต้สู่นักกีฬามืออาชีพ
วันนี้ (3 กันยายน 2568) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รวองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายแสนพล อู่วิเชียร รองอุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และนายชัยภูมิ จันทร์วีระยุทธ ประธานชมรมยะลาอีสปอร์ตคลับ (ผู้แทนชมรมกีฬาอีสปอร์ต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ “GAMERS GALAXY SOUTHERN BORDER PROVINCES E-SPORTS CHAMPIONSHIP SERIES” ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เข้าร่วม
การจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ศอ.บต. ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และชมรมกีฬาอีสปอร์ต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ “GAMERS GALAXY SOUTHERN BORDER PROVINCES E-SPORTS CHAMPIONSHIP SERIES” ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2568 โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 285,000 บาท พร้อมโล่และเหรียญรางวัล
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. ได้มีการขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เนื่องจากกีฬา E-SPORTS เป็นกีฬายุคใหม่ของเยาวชน ในปัจจุบันเยาวชนของเรามีปัญหาเรื่องการติดโทรศัพท์มือถือและติดเกมส์ แต่เราจะทำอย่างไรให้การติดสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตให้มากที่สุด ศอ.บต. ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และชมรมกีฬาอีสปอร์ต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตใน 5 จชต. เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างรับรู้ในกีฬา E-SPORTS ให้มากขึ้น และพัฒนาการแข่งขันให้มีมาตรฐาน โดยดึงเด็กและเยาวชนให้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเล่นมือถือ เล่นเกมส์ สู่การเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพ ถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้มีความคิดที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีในอนาคต
ด้านนายแสนพล อู่วิเชียร รองอุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กีฬา E-SPORTS ปัจจุบันได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่ได้เล่นเกมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องไม่ทิ้งเรื่องของการศึกษา จึงได้เกิดแนวคิดให้มีการจัดการแข่งขันขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระเบียบวินัย มีกฎกติกา มีการฝึกซ้อม มีการเก็บตัวนักกีฬา และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี ให้เหมือนกับกีฬาประเภทอื่น ๆ จนเกิดเป็นการแข่งขันและมีตัวแทนในระดับจังหวัด /ประเทศ จนนำไปสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคต
ขณะที่นายชัยภูมิ จันทร์วีระยุทธ ประธานชมรมยะลาอินสปอร์ตคลับ (ผู้แทนชมรมกีฬาอีสปอร์ต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เผยอีกว่า ศอ.บต. ได้ให้โอกาสน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีน้อง ๆ สนใจที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก และได้มีการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะผลักดันอย่างเต็มที่ อนาคตหากมีโอกาสจะมีการจัดแข่งขันในต่างประเทศและให้ไปไกลถึงระดับเอเชียด้วย ซึ่งอยากให้น้อง ๆ ได้เปิดใจและเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ใช่นั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียว แต่เราจะสร้างกีฬา E-SPORTS ให้ไปไกลสู่ระดับโลกต่อไป อยากให้ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาชมและเชียร์เยาวชนบ้านเรา ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆ ของจังหวัดยะลา
สำหรับการแข่งขันระดับภูมิภาค “GAMERS GALAXY SOUTHERN BORDER PROVINCES E-SPORTS CHAMPIONSHIP SERIES” รอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 เกมยอดนิยมที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ได้แก่ เกม Arena Of Valor (AOV/ROV) เกม Street Fighter และเกม EA Sport FC Online โดยในปัจจุบัน กีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พัฒนาอาชีพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัล และช่วยเสริมสร้างพลังบวกในการรวมพลังเยาวชน ลดความเสี่ยงจากปัจจัยทางสังคม ตลอดจนช่วยยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน