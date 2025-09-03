ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับมุขมนตรีและ ผวจ. ผลักดันความร่วมมือ IMT-GT เชื่อม 6 ระเบียงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประเทศไทยในฐานะสมาชิกความร่วมมือแผนงาน IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 22 (The Chief Ministers and Governors Forum 22ND ) โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายไทย นำคณะผู้แทนจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ IMT-GT
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยถึงหัวข้อหารือว่า ในที่ประชุมมีการรายงานใน 2 ส่วนหลัก คือ การรายงานความคืบหน้าแผนงานโครงการที่มีศักยภาพของประเทศไทยที่ต้องการขับเคลื่อนต่อภายใต้แผนงาน IMT-GT และสามารถเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิก IMT-GT จำนวน 25 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว และเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สำหรับจังหวัดตรังมีโครงการที่สำคัญ คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ในส่วนของอาคารที่พักผู้โดยสารซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก 3 ประเทศสมาชิกในการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศร่วมกัน หรือตลาดระดับภูมิภาค เช่น จีน สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค รองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายทรงกลด กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการรายงานโครงการใหม่ที่ผ่านมติเห็นชอบจากเวทีการระดมความเห็นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ในฐานะประเทศสมาชิก และประชุมมีมติเห็นชอบและสรุปร่วมกันว่ามีโครงการเสนอใหม่ จำนวน 19 โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนหลากหลายมิติ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการค้าการลงทุน ฯลฯ สำหรับจังหวัดตรังมีโครงการที่สำคัญ จำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการมาริน่าชุมชนกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 2.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าตรัง ที่จะช่วยส่งเสริมและโปรโมทการท่องเที่ยวและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และ 3.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูน และสัตว์ทะเลหายาก ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก แผนงาน IMT-GT
นายทรงกลด กล่าวว่า ที่สำคัญคือข้อเสนอขอความร่วมมือกับประเทศสมาชิก แผนงาน IMT-GT ได้แก่ ประเด็นทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง 6 แนวระเบียง โดยอาจจะนำร่องศึกษาแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 1 ก่อน การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้าน วัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ 3 ประเทศ การเสนอให้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเฉพาะพื้นที่ สำหรับโครงการที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค โดยเน้นโครงการที่เชื่อมโยงและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศสมาชิก สำหรับการประชุม IMT-GT ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดตรังจะได้แสดงศักยภาพด้านการจัดการประชุมระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค จังหวัดตรังยืนยันความพร้อมและความมุ่งมั่นในการจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดีที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล และสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง